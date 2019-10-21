Додано: Пон 21 жов, 2019 23:37

lean написав: У меня там не только 2К, просто именно эти деньги нужны были мне для безналичных расчетов в начале ноября, и только этот депо мне подошел, раньше я никогда им не пользовалась. У меня там не только 2К, просто именно эти деньги нужны были мне для безналичных расчетов в начале ноября, и только этот депо мне подошел, раньше я никогда им не пользовалась.

Можно поинтересоваться а какие безналичные расчеты в валюте в таких размерах у вас планировались? Если речь идет о покупках в интернете, то учтите, что банк безналичные расчеты в валюте с карты Универсальной в суммах больше 15000 грн. в эквиваленте на иностранных сайтах может блокировать или запросить дополнительные документы относительно таких оплат.Если будете обращаться в поддержку относительно пополнения Приват-вклада с карты Универсальной, то просите вернуть деньги обратно на карту не из-за комиссии, о которой якобы вы не знали, а акцентируйте на том, что сама операция была произведена вами по ошибке. Возможно тогда могут пойти вам на встречу, но мало вероятно