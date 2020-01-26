Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2033203420352036 Додано: Нед 26 січ, 2020 19:18 Shummi написав: Та Вы думаю первый побежите)))

Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна

Хотя тоже, наверняка что то стоят :_) Та Вы думаю первый побежите)))Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известнаХотя тоже, наверняка что то стоят :_)

Яжнелох (с) З

Я Вам лучше потом продам!

У меня еще пару монеток осталось золотых для такого случая.

Так что обращайтесь.



Когда США будет проигрывать союзникам ВВ3 , или когда ее экономика будет равняться Украинской начала 90их. Тогда и будем сравнивать.



На перездачу матчасти! Яжнелох (с) ЗЯ Вам лучше потом продам!У меня еще пару монеток осталось золотых для такого случая.Так что обращайтесь.Когда США будет проигрывать союзникам ВВ3 , или когда ее экономика будет равняться Украинской начала 90их. Тогда и будем сравнивать.На перездачу матчасти! vladus17 Повідомлень: 1236 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 19:31 Shummi написав: Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна

Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна

То, о чем я тут писал несколько лет назад, начало сбываться.

Немцы сделали первый выстрел в борьбе с золотом....



3 года назад, в 2017 году, Бундестаг изменил порог покупки золота с 15 000 евро до 10 000 евро - предполагая, что правительство Германии очень быстро продвигается к повышению прозрачности операций с золотом.

В ноябре 2019 года немецкий парламент принял закон, который снизил порог, по которому драгоценные металлы можно покупать без идентификации сразу в 5 раз!

С 10.000 до 2000 евро.

С 1 Января 2020г. даже покупка золотой монеты в 1 унцию в Германии вызовет проверку личности. Дилеры обязаны вести учет всех транзакций на сумму свыше 2000 евро в течение пяти лет и по закону должны отказаться от них по требованию властей.

Очевидно правительство считает, что у немецкой экономики проблемы из-за чрезмерных сбережений, и оно создает информационную базу для последующей конфискации золота.

Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена....

https://safehaven.com/commodities/preci ... -Gold.html



Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить.

Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото.

А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила.

Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы.

Так что делаем выводы, господа... То, о чем я тут писал несколько лет назад, начало сбываться.3 года назад, в 2017 году, Бундестаг изменил порог покупки золота с 15 000 евро до 10 000 евро - предполагая, что правительство Германии очень быстро продвигается к повышению прозрачности операций с золотом.В ноябре 2019 года немецкий парламент принял закон, который снизил порог, по которому драгоценные металлы можно покупать без идентификации сразу в 5 раз!С 10.000 до 2000 евро.С 1 Января 2020г. даже покупка золотой монеты в 1 унцию в Германии вызовет проверку личности. Дилеры обязаны вести учет всех транзакций на сумму свыше 2000 евро в течение пяти лет и по закону должны отказаться от них по требованию властей.Очевидно правительство считает, что у немецкой экономики проблемы из-за чрезмерных сбережений,Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена....Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить.Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото.А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила.Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы.Так что делаем выводы, господа... наблюдательный

Повідомлень: 3400 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 20:54 наблюдательный

Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет.

А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен) vladus17 Повідомлень: 1236 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 22:39 vladus17 написав: наблюдательный

Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет.

А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен) Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет.А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен)

С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес.

Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать.

Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще....

https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес.Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать.Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще.... наблюдательный

Повідомлень: 3400 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 22:44 наблюдательный написав: vladus17 написав: наблюдательный

Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет.

А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен) Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет.А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен)

С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес.

Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать.

Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще....

https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес.Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать.Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще....

Ганс со справкой о доходах может пойти и купить себе на всі свої гроші. Никаких проблем если с денег уплачены налоги. Тут налоги ключевое слово.

Вы лишь видите то что хотите видить... Ганс со справкой о доходах может пойти и купить себе на всі свої гроші. Никаких проблем если с денег уплачены налоги. Тут налоги ключевое слово.Вы лишь видите то что хотите видить... vladus17 Повідомлень: 1236 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 22:44 наблюдательный написав: Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена....

Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена....

Золото прямой конкурент доллару. Элита глобальных финансовых спекулянтов проигрывает схватку с элитой национальных производителей в США. Но дает бой на периферии. За десятилетия либералы глобалисты расставили кадры европейских органах управления.



наблюдательный написав: Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить.

Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото.

Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить.....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото.

В случае проигрыша глобалистов (смотрим на перевыборы Трампа), концепция может поменяться.



наблюдательный написав: А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила.

А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила.

Сложила давно и борется за сохранение. Но не вся мировая элита, а часть с интересом в финансовых спекуляциях.



наблюдательный написав: Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы.

Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы.

Чем больше напечатают, тем хуже будут последствия. Сам процесс печати уже положительного эффекта не приносит. ИМХО.



Но действительно интересным остается вопрос. В случае победы производителей, распада на экономические зоны глобального проекта, останется в дальнейших планах победившей элиты переход на число близкое к 100% безналичных расчетов ? Золото прямой конкурент доллару. Элита глобальных финансовых спекулянтов проигрывает схватку с элитой национальных производителей в США. Но дает бой на периферии. За десятилетия либералы глобалисты расставили кадры европейских органах управления.В случае проигрыша глобалистов (смотрим на перевыборы Трампа), концепция может поменяться.Сложила давно и борется за сохранение. Но не вся мировая элита, а часть с интересом в финансовых спекуляциях.Чем больше напечатают, тем хуже будут последствия. Сам процесс печати уже положительного эффекта не приносит. ИМХО.Но действительно интересным остается вопрос. В случае победы производителей, распада на экономические зоны глобального проекта, останется в дальнейших планах победившей элиты переход на число близкое к 100% безналичных расчетов ? Востаннє редагувалось tumos в Нед 26 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1036 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 22:54 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: останется в дальнейших планах победившей элиты переход на число близкое к 100% безналичных расчетов ? останется в дальнейших планах победившей элиты переход на число близкое к 100% безналичных расчетов ?

Такая сейчас тенденция в Мире. Будущее скорее за чем то вроде биткоина чем брусками цветного металла, увы, а последнее -это возврат в каменный век.

Конечно никто не отменяет его потребность в индустрии и ювелирке. Поэтому ценность оно будет иметь, но не как деньги/вид валюты как сейчас. Такая сейчас тенденция в Мире. Будущее скорее за чем то вроде биткоина чем брусками цветного металла, увы, а последнее -это возврат в каменный век.Конечно никто не отменяет его потребность в индустрии и ювелирке. Поэтому ценность оно будет иметь, но не как деньги/вид валюты как сейчас. vladus17 Повідомлень: 1236 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 січ, 2020 23:21 vladus17 написав: наблюдательный написав: vladus17 написав: наблюдательный

Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет.

А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен) Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет.А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен)

С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес.

Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать.

Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще....

https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес.Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать.Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще....

Ганс со справкой о доходах может пойти и купить себе на всі свої гроші. Никаких проблем если с денег уплачены налоги. Тут налоги ключевое слово.

Вы лишь видите то что хотите видить... Ганс со справкой о доходах может пойти и купить себе на всі свої гроші. Никаких проблем если с денег уплачены налоги. Тут налоги ключевое слово.Вы лишь видите то что хотите видить...

Это понятно что Ганс может купить золота хоть на весь прицеп евро. Только непонятно зачем тогда закручивают золотую гайку, если там нет, как вы пишите, вообще никаких проблем?

Вы их просто не видите, или не можете себе представить что может быть с тем прицепом в недалёком будущем. Почитайте бывшего главу ФРС деда Гринспена, он об этом довольно четко высказался.... Это понятно что Ганс может купить золота хоть на весь прицеп евро. Только непонятно зачем тогда закручивают золотую гайку, если там нет, как вы пишите, вообще никаких проблем?Вы их просто не видите, или не можете себе представить что может быть с тем прицепом в недалёком будущем. Почитайте бывшего главу ФРС деда Гринспена, он об этом довольно четко высказался.... наблюдательный

Повідомлень: 3400 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2033203420352036 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм