Гарячі новини про дорогоцінні метали
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 27 жов, 2025 10:06
Victor8 написав:
"Металлический счёт", если я не ошибаюсь, никогда и не предполагал выдачу физического металла в банках Украины.
Да, и физический металл, если я не ошибаюсь, никогда на "металлический счёт" и не принимали банки.
Клиенты банка вносят (вносили) деньги и всё.
Но, некоторые клиенты у нас "очень интересные" (хитрые, или думают, что они хитрые)...
Ошибаетесь. И никогда не говорите никогда, если не уверены нас 120%. И принимали резанные бруски и выдавали. И с текущих счетов и с вкладов в настоящем бумажном золоте. И можно было раньше и купить и продать настоящее золото на бирже, и перевести на счет в другой банк.
Сейчас все ьконечно изменилось. И банков 3/4 уже нет в живых, что были раньше, и сейчас война - и на бирже не купишь и даже многие банки вообще не открывают новые счета - как например Пивденный а только сцепив зубы кое-как обслуживают старые.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5020
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 12:02
jabba написав: Victor8 написав:
"Металлический счёт", если я не ошибаюсь, никогда и не предполагал выдачу физического металла в банках Украины.
Да, и физический металл, если я не ошибаюсь, никогда на "металлический счёт" и не принимали банки.
Клиенты банка вносят (вносили) деньги и всё.
Но, некоторые клиенты у нас "очень интересные" (хитрые, или думают, что они хитрые)...
Ошибаетесь. И никогда не говорите никогда, если не уверены нас 120%. И принимали резанные бруски и выдавали. И с текущих счетов и с вкладов в настоящем бумажном золоте. И можно было раньше и купить и продать настоящее золото на бирже, и перевести на счет в другой банк.
Сейчас все ьконечно изменилось. И банков 3/4 уже нет в живых, что были раньше, и сейчас война - и на бирже не купишь и даже многие банки вообще не открывают новые счета - как например Пивденный а только сцепив зубы кое-как обслуживают старые.
А можете, в качестве примера, продолжить?
Клиент принес в банк золото, слиток 20 г, в самой "дорогой" банковской упаковке (самый дорогой производитель).
Отдал этот слиток на "металлический счет", сроком на 1 год (% ставку Вы знаете).
Пришел через год в банк и получил...
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Пон 27 жов, 2025 13:01
Victor8
Victor8
.. и получил распакованный поцарапанный другого производителя. А как Вы хотели? Приносите литье по 100 грамм - может повезет и выдадут назад штамп но распакованный.
Но это лукавые мудрствования не имеющие в современных реалиях практического значения. Вклад в металлах - смешные проценты и не попадают под фонд - практически ни о чем. А текущий счет - нет возможности из-за войны на межбанке купить дешево в случае просадки цены - как в апреле было когда серебро упало ниже 30. Я тогда на пупе извертелся, обзвонил практически все банки у кого еще остались счета в металлах - но нет возможности покупать на межбанке ни в одном. В чем был бы главный цимес этого счета в настоящем бумажном серебре (ну или в золоте).
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5020
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 14:46
jabba написав:
настоящем бумажном
Харош гнать.
-
won
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:50
Вам вже поясняли нормальною мовою, не доходе. Шо таке настояще золото - це метал, і крапка. Фондово-форексні світогляди лишайте при собі.
-
won
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 19:00
wtf?
black monday?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4681
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:43
fox767676 написав:
wtf?
black monday?
В сенсі? Що вниз іде? Так не перший день. Довгоочікувана корекція на тижнях і місяцях тільки починається.
-
won
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 27 жов, 2025 20:53
won написав:
Вам вже поясняли нормальною мовою, не доходе. Шо таке настояще золото - це метал, і крапка. Фондово-форексні світогляди лишайте при собі.
ну если вам отлить унитаз или цацку красивую — то надо металл, если же спекулировать, то бумажное.
есть золото как химический элемент и простое вещество, а есть инвестиционное.
они встречаются между собой в виде штампа с номерами по порядку, а дальше уже кому что нужно, продавать дороже чем покупал, или ювелирку клепать, каждый выбирает то состояние золота, чьи свойства лучше соответствуют поставленным задачам.
что характерно, штамп с номерами по порядку, находясь посередине, не особо подходит ни для одной, ни для другой задачи. но штош
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
