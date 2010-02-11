Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 02 кві, 2026 10:28
Та це все більше на нафту впливає. Навпаки, гроші можуть виймати з різних активів і спрямовуваи в нафту. На першому етапі так точно, це в перспективі на це все трампове задоволення доведеться друкувати більше грошей.
Додано: Пон 06 кві, 2026 10:26
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Де зараз вигідно купувати срібло та золото: які банки пропонують найкращі умови
Додано: Пон 06 кві, 2026 13:24
Статья интересная, и полезная для тех, кто собирается продавать или покупать золото, серебро в слитках и т.д.
Но, судя по информации в статье, очень мало банков в Украине сейчас работают с драгоценными металлами. Да и география городов - оставляет желать лучшего.
Предполагаю, что по окончании войны - эта ситуация кардинально изменится, в лучшую сторону разумеется...
Додано: Пон 06 кві, 2026 17:45
тем более, с учетом фин.контроля и -мона...
Додано: Пон 06 кві, 2026 23:39
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Стаття якась ущербна. Писав мабуть практикант. Банки точно не всі відображені... Наприклад Радабанк дуже активно працює з металами як зі зливками так і монетами... Виглядає більш як реклама Привату
Додано: Сер 08 кві, 2026 09:53
Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали
Всех поздравляю. На сегодня мир спасен в последнюю минуту. Наверное дешевых блокбастеров обсмотрелись. Осталось золоту определиться с новым курсом партии.
