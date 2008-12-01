Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Сибарит написав:Теперь все нормально. Ещё один тест вижу.
попередній висновок - повідомлення видалили, форум його бачить - форумчани ні, тому й не можуть прочитати - поки не напишуть нове повідомлення. глюк в тому, що видалене повідомлення чомусь рахується в переліку...
Добрий день, шановний Gastarbaiter! З великою ймовірністю проблема на стороні пристрою або браузера. Такі перекидання зазвичай спричиняють шкідливі розширення (adware), безкоштовні VPN або інші програми, що підміняють трафік. Рекомендуємо спробувати - відкрити форум у режимі інкогніто, тимчасово вимкнути всі розширення браузера, перевірити систему за допомогою Malwarebytes/AdwCleaner, перевірити DNS або спробувати інший браузер/пристрій. Зі свого боку ми перевірили форум - сторонніх редіректів не виявлено. Якщо проблема повторюватиметься після перевірок, повідомте додаткові деталі (браузер, ОС).