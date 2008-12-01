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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 266267268269>
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 14:27

Теперь все нормально. Ещё один тест вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 19:01

  Сибарит написав:Теперь все нормально. Ещё один тест вижу.

попередній висновок - повідомлення видалили, форум його бачить - форумчани ні, тому й не можуть прочитати - поки не напишуть нове повідомлення. глюк в тому, що видалене повідомлення чомусь рахується в переліку...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 19:29

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

в мене одного показує рекламу відео про прогноз курсу в 2023? :oops: Зображення
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 13:48

Shaman дякую за пильність.
Передала колегам

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:49

  Ірина_ написав:Shaman дякую за пильність.
Передала колегам

З повагою,

я так розумію, терміни виконання, як завжди. до кінця цього року вже часу мало, гадаю до кінця наступного впораються? :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 12:45

Shaman :lol:
Вже прибрали!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 16:02

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Сьогодні при оновленні сторінки форуму іноді перекидує на це шахрайство:
https://megaluck.ru.com/
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:08

  Gastarbaiter написав:Сьогодні при оновленні сторінки форуму іноді перекидує на це шахрайство:
https://megaluck.ru.com/

Добрий день, шановний Gastarbaiter!
З великою ймовірністю проблема на стороні пристрою або браузера. Такі перекидання зазвичай спричиняють шкідливі розширення (adware), безкоштовні VPN або інші програми, що підміняють трафік.
Рекомендуємо спробувати - відкрити форум у режимі інкогніто, тимчасово вимкнути всі розширення браузера, перевірити систему за допомогою Malwarebytes/AdwCleaner, перевірити DNS або спробувати інший браузер/пристрій.
Зі свого боку ми перевірили форум - сторонніх редіректів не виявлено. Якщо проблема повторюватиметься після перевірок, повідомте додаткові деталі (браузер, ОС).

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 12:11

що, форум потроху ламають? чи новий дизайн медалей? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 12:28

Shaman що Ви маєте на увазі?
Ірина_
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