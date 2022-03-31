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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 28 бер, 2022 14:15
Оформили з сім'єю туристичне страхування для поїздки в Словаччину, про всяк випадок. В цілому оформили страховку дуже швидко. Як діє сама страховка ще, на щастя, не перевірили. Сподіваюся, і не доведеться.
Додано: Чет 31 бер, 2022 16:55
Чи обов'язково оформлювати страховку для виїзду за кордон? Я чула багато думок та теорій, одні кажуть - треба і без страховки не випустять, інші - що не оформлювали і ніхто в них нічого не перевіряв. Я вже заплуталась
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