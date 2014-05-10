Единственно хорошее правило: бюджет не следует балансировать – за исключением случая, когда сверхприбылью надо обуздать инфляцию, превращая ее в дефицит, чтобы бороться с дефляцией (Уоррен Смит).
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 26 лют, 2017 22:23
Додано: Вів 19 вер, 2017 20:53
Re: Юмор на фондовом
Додано: Чет 05 кві, 2018 14:17
Сенсация! Юрий_Т так часто думал о байбеке в Авале, что в запарке выкупил весь фри-флоут.
Молодая команда! Аспирант1 оказался смотрящим от Кононенко за европейскими банками.
А вы как думали? Инженеры МоторСич при работе над новой мясорубкой так громко и черно матерились, что случайно нашли доказательство существования черной материи.
Кто кого! zzzzz вознегодовал из-за попытки кукла отстопить его в нафте, и раскачал цену словесными инвестициями. Кукел включил запасную плитоукладочную установку.
Кто же это?! На форуме под ником Petro_Incognito зерегился загадочный и очень осведомленный инсайдер.
то ли еще будет!
Додано: Вів 08 тра, 2018 17:43
AVDK
|