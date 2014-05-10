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Юмор на фондовом

Юмор на фондовом
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2017 22:23

Единственно хорошее правило: бюджет не следует балансировать – за исключением случая, когда сверхприбылью надо обуздать инфляцию, превращая ее в дефицит, чтобы бороться с дефляцией (Уоррен Смит).
Holden McGroin
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Повідомлення Додано: Вів 19 вер, 2017 20:53

Re: Юмор на фондовом

Пассивным инвесторам посвящается
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St/2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 14:56

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Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 14:17

Сенсация! Юрий_Т так часто думал о байбеке в Авале, что в запарке выкупил весь фри-флоут.

Молодая команда! Аспирант1 оказался смотрящим от Кононенко за европейскими банками.

А вы как думали? Инженеры МоторСич при работе над новой мясорубкой так громко и черно матерились, что случайно нашли доказательство существования черной материи.

Кто кого! zzzzz вознегодовал из-за попытки кукла отстопить его в нафте, и раскачал цену словесными инвестициями. Кукел включил запасную плитоукладочную установку.

Кто же это?! На форуме под ником Petro_Incognito зерегился загадочный и очень осведомленный инсайдер.
то ли еще будет!
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:43

AVDK

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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 23:34

Прямо зараз російська влада своїми діями вирощує мільйони людей, чиїм кумиром буде Дуров, а не Путін. Вони бачать, на яке посміховисько перетворилася хвалена вертикаль влади в зіткненні з лише однією розумною людиною

Serhij
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