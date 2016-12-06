Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста, как провести бек тестинг стратегии в ручном режиме? по историческим данным
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: Нед 10 тра, 2015 23:39
бек тестинг
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста, как провести бек тестинг стратегии в ручном режиме? по историческим данным
Додано: Сер 16 бер, 2016 07:45
Re: Задай вопрос эксперту...
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какие издержки, налоги и т.д. платит владелец пая в ПИФ (ИСИ...)
В интернете везде какая-то размытая информация конкретных цифр или список не увидел или подскажите где можно найти.
Спасибо.
Додано: Пон 21 бер, 2016 20:47
ТупУм Здравствуйте.Подскажите как продать акции завода Ленинская Кузница выпуска 23.01.1995 года,номиналом 25000 карбованцев и как узнать их нынешнюю стоимость.
Додано: Сер 16 лис, 2016 00:13
Re: Задай вопрос эксперту...
Как вы считаете, стоит ли сейчас ввязываться в ипотеку. Или ситуация в экономике Украины в ближайшее время может резко ухудшиться?
Додано: Нед 01 кві, 2018 12:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста как купить ОВГЗ? И стоит ли с этим связываться? Какие существуют риски?
Додано: П'ят 06 кві, 2018 13:13
EvgeniyL
Гос облигации это инструмент хранения свободного капитала. В общем смысле "сбережения", но не "инвестиция".
Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:40
Додано: П'ят 06 кві, 2018 23:56
EvgeniyL
Только очень близкие к погашению облигации похожи на депозит. К примеру, 5ти летняя облигация при девальвации образца 2015 года теряет в цене до 70%. К этому надо быть морально готовым.
По самой процедуре покупки, лучше обратится к брокеру, например Универ.
Ничего сложного в этом нет
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:47
Re: Задай вопрос эксперту...
Интересует вопрос облигаций.. вернее счета для их расположения. Как я понимаю счета в ценных бумагах можно открыть в банке и можно открыть у брокера. Есть ли тут разница между банковским счетом в ЦБ и брокерским счетом в ЦБ? Если цель купить и положить на счет годовые и более долгосрочные облигации и получать с них купоны и погашение.
Додано: Сер 05 сер, 2020 16:30
Доброго дня!Порадьте, будь ласка. Планую перераховувати кошти на брокерський рахунок. Запланувала одну суму. Консультант наполягає перерахувати більшу суму, бо так буде зручніше... Що за за маніпуляції такі???
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