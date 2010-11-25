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Державний бюджет України

Державний бюджет України
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
  #12345>
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Відповіді Перегляди Останнє
Борьба с мошенничеством: горячая линия
1, 2
Редактор форума » Сер 22 лис, 2017 21:52
 14 15612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2017 14:00
kred_vredit
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
1 ... 31, 32, 33
Модератор » Вів 30 тра, 2017 16:30
 325 217943
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2017 15:17
Редактор форума
Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Визначення основних термінів Бюджетного кодексу
Модератор » Чет 25 лис, 2010 14:35
 0 24077
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лис, 2010 14:35
Модератор
Допоможіть будь ласка, нормативні документи пільговий проїзд
s151210aneli » Сер 04 жов, 2017 08:49
 0 260
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 жов, 2017 08:49
s151210aneli
Держбюджет перевиконано на 13%
R2 » Нед 09 лип, 2017 17:04
 3 950
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2017 12:33
M-A-X
Надходження до держбюджету зросли на рекордні 86% (інфографі
R2 » Сер 31 тра, 2017 02:59
 4 871
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 тра, 2017 09:45
M-A-X
Заборгованість олігархів бюджету України на 01.01.2017 року
ТупУм » Пон 20 лют, 2017 12:18
 2 1681
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 тра, 2017 11:27
M-A-X
Прожитковий мінімум в цінах жовтня 2015 року
1, 2
Пчёлка » Сер 28 жов, 2015 14:50
 15 15087
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 бер, 2017 16:16
Пчёлка
Збільшення допомоги при народження дитини до 70 460 грн — но
Пчёлка » П'ят 03 лют, 2017 16:19
 0 2554
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лют, 2017 16:19
Пчёлка
Вы ещё надеетесь получить субсидию???...
ЯНаФоруме » Пон 27 лип, 2015 15:50
 5 12357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 гру, 2016 19:02
shepeltatiana
Дніпропетровщина першою в Україні прийняла бюджет-2017, - Ре
m_v_korotenko » П'ят 02 гру, 2016 17:55
 1 1769
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П'ят 02 гру, 2016 17:55
m_v_korotenko
Как воруют миллиарды из бюджета Украины
Модератор » Сер 16 вер, 2015 11:33
 3 6698
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Пон 28 лис, 2016 22:44
Раґнарьок
Бюджет 2017. До кого в Україні залізуть в кишеню, щоб дати п
R2 » П'ят 11 лис, 2016 17:54
 1 1401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лис, 2016 17:54
positive_daemon
Схемы хищений на «Николаевском облавтодоре»
ТупУм » Сер 06 кві, 2016 13:44
 0 4385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 кві, 2016 13:44
ТупУм
Колеги як долати фінансово-економічний стрес, що насувається
Zoryana_Buryk » П'ят 12 лют, 2016 17:10
 0 2597
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2016 17:10
Zoryana_Buryk
ДОРОГИ - ДОРОГО
ТупУм » Чет 11 лют, 2016 11:23
 0 2375
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лют, 2016 11:23
ТупУм
Бюджет в деталях: что будет с гривной, ценами и зарплатами
ТупУм » Вів 29 гру, 2015 14:29
 2 3421
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Сер 20 січ, 2016 13:06
Sloan
В Украине вступил в силу закон о госбюджете на 2016 год
pantera » Сер 13 січ, 2016 13:34
 0 2884
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Сер 13 січ, 2016 13:34
pantera
Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений проект д
Пчёлка » Вів 01 гру, 2015 11:05
 1 3648
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П'ят 25 гру, 2015 10:08
Пчёлка
Украине не нужен МВФ, — эксперт
ТупУм » Вів 24 лис, 2015 12:18
 0 3093
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Вів 24 лис, 2015 12:18
ТупУм
Яценюк зажал Российские деньги
aleksyiy » Вів 27 жов, 2015 10:22
 3 3745
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П'ят 30 жов, 2015 12:14
aleksyiy
Депутати реанімують Брокбізнесбанк, щоб "розпиляти" 10 млрд
ТупУм » Чет 05 чер, 2014 10:06
 1 5320
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Сер 14 жов, 2015 07:16
Хутін Пуй
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