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Державний бюджет України
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У цьому форумі обговорюються всі питання, пов'язані з бюджетом: бюджетна система, бюджетний кодекс, державний бюджет, державний борг, місцеві бюджети, місячна звітність, фінансові органи
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Сер 12 лип, 2017 12:33
M-A-X
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Сер 31 тра, 2017 09:45
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Вів 30 тра, 2017 11:27
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П'ят 24 бер, 2017 16:16
Пчёлка
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Сер 06 кві, 2016 13:44
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Сер 20 січ, 2016 13:06
Sloan
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П'ят 25 гру, 2015 10:08
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Вів 24 лис, 2015 12:18
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