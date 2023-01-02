Результати опитувань

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:59
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:51
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Додано: Пон 30 лис, 2020 15:46
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Додано: Вів 06 кві, 2021 16:59
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Додано: Пон 02 сер, 2021 11:23
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Додано: Чет 02 чер, 2022 19:04
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:43
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