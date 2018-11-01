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на тему Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.

Додано: Вів 20 гру, 2011 15:25 Все про ПИФ. Здравствуйте. Я часто слышу о том, что доступным способом инвестирования является вкладывание денег в ПИФ. Я знаю, что ПИФ - это паевой инвестиционный фонд. Также знаю, что начать инвестировать в ПИФ возможно и с маленькой суммы, но хотелось бы узнать, как ПИФ работает, как выбрать надежный ПИФ и как происходит процесс работы в ПИФ. Вот вкладчик вкладывает, например, 1 000 грн., куда они идут, и за счет чего в ПИФ можно заработать вкладчику и тому, кто распоряжается деньгами. И выгодно ли сейчас вкладывать в ПИФ? Cergey Reznik ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2011 17:08 Cergey Reznik Вы даете деньги дяде (юр лицу) который согласно договора распоряжается Вашими средствами вкладывая их в ценные бумаги (или другие инвестиционные проекты). Гарантий получения дохода нет.

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Критикан Повідомлень: 5344 З нами з: 25.01.06 Подякував: 24 раз. Подякували: 443 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 гру, 2011 19:14 Как можно заработать, вкладывая деньги в ПИФ? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно заработать, вкладывая деньги в ПИФ?

Объясните, пожалуйста, доступным языком. Cergey Reznik ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 гру, 2011 12:30 Cergey Reznik написав: Здравствуйте. Я часто слышу о том, что доступным способом инвестирования является вкладывание денег в ПИФ. Я знаю, что ПИФ - это паевой инвестиционный фонд. Также знаю, что начать инвестировать в ПИФ возможно и с маленькой суммы, но хотелось бы узнать, как ПИФ работает, как выбрать надежный ПИФ и как происходит процесс работы в ПИФ. Вот вкладчик вкладывает, например, 1 000 грн., куда они идут, и за счет чего в ПИФ можно заработать вкладчику и тому, кто распоряжается деньгами. И выгодно ли сейчас вкладывать в ПИФ? Здравствуйте. Я часто слышу о том, что доступным способом инвестирования является вкладывание денег в ПИФ. Я знаю, что ПИФ - это паевой инвестиционный фонд. Также знаю, что начать инвестировать в ПИФ возможно и с маленькой суммы, но хотелось бы узнать, как ПИФ работает, как выбрать надежный ПИФ и как происходит процесс работы в ПИФ. Вот вкладчик вкладывает, например, 1 000 грн., куда они идут, и за счет чего в ПИФ можно заработать вкладчику и тому, кто распоряжается деньгами. И выгодно ли сейчас вкладывать в ПИФ?

Вы приобретаете инвестиционный пай ПИФа , который выдается управляющей компанией КУА , которая, в свою очередь, осуществляет доверительное управление этим паем. Инвестиционный пай представляет собой именную бездокументарную ценную бумагу, которая удостоверяет право их владельцев на определенную долю имущества ПИФ . Этот пай ПИФа удостоверяет право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты денежной компенсации в любой рабочий день. Это касается только открытых ПИФов, как раз они привлекательны для начинающих инвесторов.

Сумма инвестиций в ПИФы может начинаться от 1000 гривен.

Полученные от владельцев паев денежные средства управляющая компания размещает в ценные бумаги (акции , облигации) и другие активы с целью получения дохода.

Стоимость пая (ваш доход), напрямую зависит от поведения фондового рынка Украины

(рост или падение ценных бумаг). Доходы пайщика определяются как разница между ценой приобретения и ценой погашения паев. Владелец паев получает доходы в случае погашения (продажи) своих паев, при условии, что стоимость паев выросла за период владения , если стоимость паев упала , то вкладчик получает убыток. Важно помнить , что доходность вложений в ПИФ не гарантирована.

По поводу выбора ПИФа. Нужно обратить внимание на время работы ПИФа на рынке (чем дольше , тем лучше) , кстати, этот показатель позволит сравнить доходность фонда с доходностью рыночного индекса (UX или ПФТС), если фонд не проигрывает этому показателю, то это означает хорошее управление ПИФом. Обратить внимание , как та или иная компания ведет себя по отношению к инвестору. Ну и конечно , почитать отзывы о компаниях по управлению активами (отзывы есть на этом форуме) .

Все , вроде бы коротко и основные моменты не упустил. Вы приобретаете инвестиционный пай ПИФа , который выдается управляющей компанией КУА , которая, в свою очередь, осуществляет доверительное управление этим паем. Инвестиционный пай представляет собой именную бездокументарную ценную бумагу, которая удостоверяет право их владельцев на определенную долю имущества ПИФ . Этот пай ПИФа удостоверяет право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты денежной компенсации в любой рабочий день. Это касается только открытых ПИФов, как раз они привлекательны для начинающих инвесторов.Сумма инвестиций в ПИФы может начинаться от 1000 гривен.Полученные от владельцев паев денежные средства управляющая компания размещает в ценные бумаги (акции , облигации) и другие активы с целью получения дохода.Стоимость пая (ваш доход), напрямую зависит от поведения фондового рынка Украины(рост или падение ценных бумаг). Доходы пайщика определяются как разница между ценой приобретения и ценой погашения паев. Владелец паев получает доходы в случае погашения (продажи) своих паев, при условии, что стоимость паев выросла за период владения , если стоимость паев упала , то вкладчик получает убыток. Важно помнить , чтоПо поводу выбора ПИФа. Нужно обратить внимание на время работы ПИФа на рынке (чем дольше , тем лучше) , кстати, этот показатель позволит сравнить доходность фонда с доходностью рыночного индекса (UX или ПФТС), если фонд не проигрывает этому показателю, то это означает хорошее управление ПИФом. Обратить внимание , как та или иная компания ведет себя по отношению к инвестору. Ну и конечно , почитать отзывы о компаниях по управлению активами (отзывы есть на этом форуме) .Все , вроде бы коротко и основные моменты не упустил. svlasenko Повідомлень: 15 З нами з: 22.06.10 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:11 правильно описано. 5+ svlasenko правильно описано. 5+

правильно описано. 5+ paradox-13 Повідомлень: 6 З нами з: 23.10.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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