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Все про ПИФ.

Все про ПИФ.
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2011 15:25

Все про ПИФ.

Здравствуйте. Я часто слышу о том, что доступным способом инвестирования является вкладывание денег в ПИФ. Я знаю, что ПИФ - это паевой инвестиционный фонд. Также знаю, что начать инвестировать в ПИФ возможно и с маленькой суммы, но хотелось бы узнать, как ПИФ работает, как выбрать надежный ПИФ и как происходит процесс работы в ПИФ. Вот вкладчик вкладывает, например, 1 000 грн., куда они идут, и за счет чего в ПИФ можно заработать вкладчику и тому, кто распоряжается деньгами. И выгодно ли сейчас вкладывать в ПИФ?
Cergey Reznik
 
 
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2011 17:08

Cergey Reznik Вы даете деньги дяде (юр лицу) который согласно договора распоряжается Вашими средствами вкладывая их в ценные бумаги (или другие инвестиционные проекты). Гарантий получения дохода нет.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2011 19:14

Как можно заработать, вкладывая деньги в ПИФ?

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно заработать, вкладывая деньги в ПИФ?
Объясните, пожалуйста, доступным языком.
Cergey Reznik
 
 
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2011 12:30

  Cergey Reznik написав:Здравствуйте. Я часто слышу о том, что доступным способом инвестирования является вкладывание денег в ПИФ. Я знаю, что ПИФ - это паевой инвестиционный фонд. Также знаю, что начать инвестировать в ПИФ возможно и с маленькой суммы, но хотелось бы узнать, как ПИФ работает, как выбрать надежный ПИФ и как происходит процесс работы в ПИФ. Вот вкладчик вкладывает, например, 1 000 грн., куда они идут, и за счет чего в ПИФ можно заработать вкладчику и тому, кто распоряжается деньгами. И выгодно ли сейчас вкладывать в ПИФ?

Вы приобретаете инвестиционный пай ПИФа , который выдается управляющей компанией КУА , которая, в свою очередь, осуществляет доверительное управление этим паем. Инвестиционный пай представляет собой именную бездокументарную ценную бумагу, которая удостоверяет право их владельцев на определенную долю имущества ПИФ . Этот пай ПИФа удостоверяет право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты денежной компенсации в любой рабочий день. Это касается только открытых ПИФов, как раз они привлекательны для начинающих инвесторов.
Сумма инвестиций в ПИФы может начинаться от 1000 гривен.
Полученные от владельцев паев денежные средства управляющая компания размещает в ценные бумаги (акции , облигации) и другие активы с целью получения дохода.
Стоимость пая (ваш доход), напрямую зависит от поведения фондового рынка Украины
(рост или падение ценных бумаг). Доходы пайщика определяются как разница между ценой приобретения и ценой погашения паев. Владелец паев получает доходы в случае погашения (продажи) своих паев, при условии, что стоимость паев выросла за период владения , если стоимость паев упала , то вкладчик получает убыток. Важно помнить , что доходность вложений в ПИФ не гарантирована.
По поводу выбора ПИФа. Нужно обратить внимание на время работы ПИФа на рынке (чем дольше , тем лучше) , кстати, этот показатель позволит сравнить доходность фонда с доходностью рыночного индекса (UX или ПФТС), если фонд не проигрывает этому показателю, то это означает хорошее управление ПИФом. Обратить внимание , как та или иная компания ведет себя по отношению к инвестору. Ну и конечно , почитать отзывы о компаниях по управлению активами (отзывы есть на этом форуме) .
Все , вроде бы коротко и основные моменты не упустил. :D
svlasenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:11

правильно описано. 5+

svlasenko правильно описано. 5+
:D
paradox-13
 
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