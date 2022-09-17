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КУА, ПИФ, КИФ регистрация,
покупка, продажа

КУА, ПИФ, КИФ регистрация, покупка, продажа
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:00

Продам КИФ 2011 года регистрации

Продам КИФ 2011 года регистрации
Деятельность практически не велась
Отчёты и аудит подаю.

Мой тел. для связи (Viber, Telegram, WhatsApp): +380 63 221-01-11

P.S.
Помогу также с регистрацией КИФ, ПИФ в Комиссии по ценным бумагам.
:arrow:
paradox-13
 
Повідомлень: 8
З нами з: 23.10.18
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Повідомлення Додано: Сер 27 лют, 2019 15:58

Продажа КУА

Продается КУА, в обслуживании несколько фондов (КИФ). Рабочий бизнес. Цена 20 тыс. у.е. Торг. По всем вопросам тел 044-332-12-21
AMC
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.02.19
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 06:55

Продам новую КУА, 2018 года, без деятельности

Продам новую КУА, 2018 года, без деятельности
Цена - договорная 8)
88yes
 
Повідомлень: 12
З нами з: 17.03.17
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 16:09

  ua-capital написав:Продается венчурный Киф, объем эмиссии 50млн., весь объем эмиссии размещен. Возможна аренда Кифа под управлением КУа

Как с Вами связаться?
portua201
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Повідомлень: 2
З нами з: 16.12.19
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:10

Управление активами ПИф, Киф

Продажа и регистрация фондов
ua-capital
 
Повідомлень: 20
З нами з: 12.02.16
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:04

Создание корпоративного фонда (КИФ), продажа нового КИФ

Создаём корпоративные инвестиционные фонды под клиента.
Если у Вас нет времени и нужно быстро запустить инвестиционный проект, предлагаем приобрести уже готовый новый инвестиционный фонд. Регистрация доп.эмиссии акций корпоративного фонда входит в стоимость КИФ. тел. (044) 3343949, itandem.com.ua
july2385
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.08.15
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:53

Re: КУА, ПИФ, КИФ регистрация, покупка, продажа

продам КУА
240 000 долларов США
88yes
 
Повідомлень: 12
З нами з: 17.03.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<12
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