Продам КИФ 2011 года регистрации
Деятельность практически не велась
Отчёты и аудит подаю.
Мой тел. для связи (Viber, Telegram, WhatsApp): +380 63 221-01-11
P.S.
Помогу также с регистрацией КИФ, ПИФ в Комиссии по ценным бумагам.
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:00
Продам КИФ 2011 года регистрации
Продам КИФ 2011 года регистрации
Деятельность практически не велась
Отчёты и аудит подаю.
Мой тел. для связи (Viber, Telegram, WhatsApp): +380 63 221-01-11
P.S.
Помогу также с регистрацией КИФ, ПИФ в Комиссии по ценным бумагам.
Додано: Сер 27 лют, 2019 15:58
Продажа КУА
Продается КУА, в обслуживании несколько фондов (КИФ). Рабочий бизнес. Цена 20 тыс. у.е. Торг. По всем вопросам тел 044-332-12-21
Додано: Нед 12 тра, 2019 06:55
Продам новую КУА, 2018 года, без деятельности
Продам новую КУА, 2018 года, без деятельности
Цена - договорная
Додано: Пон 16 гру, 2019 16:09
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:10
Управление активами ПИф, Киф
Продажа и регистрация фондов
Додано: Нед 23 січ, 2022 14:04
Создание корпоративного фонда (КИФ), продажа нового КИФ
Создаём корпоративные инвестиционные фонды под клиента.
Если у Вас нет времени и нужно быстро запустить инвестиционный проект, предлагаем приобрести уже готовый новый инвестиционный фонд. Регистрация доп.эмиссии акций корпоративного фонда входит в стоимость КИФ. тел. (044) 3343949, itandem.com.ua
Додано: Суб 17 вер, 2022 17:53
Re: КУА, ПИФ, КИФ регистрация, покупка, продажа
продам КУА
240 000 долларов США
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