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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 лют, 2018 11:24
Re: Богуслав БАНКРОТ
Мабуть у перерахуванні відсотків на карти знайдені ознаки фіктивності...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 08 лют, 2018 08:06
Там у виплатах відшкодування по сумах депозитів цілковита фіктивність. Відшкодування було розраховано по курсу на 3 листопада, а не по курсу на 6 листопада, як того вимагає закон. Писав про це листа Єрмаку, пройшло вже 1,5 місяця, але відповіді й досі не отримав, ФГВФО знов таки порушує закон, не реагуючи на звернення громадян. Хай краще з власною фіктивністю розберуться, але попередньо повернувши наші гроші.
Востаннє редагувалось riwalir в Чет 08 лют, 2018 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лют, 2018 08:42
Курсы $ были:
3.11.2017 - 26,931378
6.11.2017 - 26,962647
Выплаты сделали по какому-то усредненному курсу 26.95
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:05
v-m-
Я пересчитывал, у меня точно по курсу 03.11.17. Возможно, вы проценты, начисленные до введения ВА, но не перечисленные на карту, не учли. Они тоже вошли в сумму, которую выплачивали в декабре.
Додано: П'ят 09 лют, 2018 09:11
Да, Вы правы. Подсчитал по вашему методу, получилось 26.9308 (погрешность округлений)
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