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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4846484748484849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2765
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
665
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2765
Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:00

Так лагуна выпустили за границу или нет?
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 00:30

  newbie написав:Так лагуна выпустили за границу или нет?

Нет он под следствием!!👍
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:49

А что случилось? :LOL:

  diplomnet написав:
  newbie написав:Так лагуна выпустили за границу или нет?

Нет он под следствием!!👍

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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 01:00

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Кто был в 3й или 4й очереди, выдали деньги?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:25

Proofy Там остання новина, що "ліквідатор чаєс" матвієнко устал... (можливо мобілізували) і хфонд САМ БУДЕ займатися Дельтою.
https://www.fg.gov.ua/articles/54623-og ... -bank.html
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 09:43

  Proofy написав:Кто был в 3й или 4й очереди, выдали деньги?

4-я не получил пока ничего.
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 22:39

Бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка Николай Лагун является автором крупнейшего банкротства в украинском банковском секторе. Долг перед государством и вкладчиками достигает сотни миллионов долларов, из которых по меньшей мере 6 млрд этот банкир пытается "списать" через процедуру банкротства. Но и по уголовным делам Николай Лагун надеется выйти сухим из воды, о чем рассказали журналисты.

Об этом говорится в материале издания Апостроф.

Против банкира выдвинуты обвинения в особо тяжких преступлениях. Однако Лагун свободно гуляет по Европе, проживает в элитном районе Вены и уверен, что за совершенное отвечать ему не придется. Против него выдвинуты обвинения в растрате миллиардов гривен вкладчиков Дельта Банка и завладении денежными средствами, полученными от Национального банка Украины. Почти 9 лет следствия и, наконец, передача в суд 2 резонансных дел в отношении банкира-схематозника вернула вкладчикам банку надежду. Однако реальность оказалась иной.

Уже больше полугода уголовные дела в отношении Николая Лагуна никак не начнут рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева. Регулярные переносы слушаний, отсутствие подозреваемого в Украине и безосновательное затягивание рассмотрения дел адвокатами Лагуна – вот причины, которые не выглядят убедительно.

Кроме того, эксперты подозревают, что все эти дела могут закрыть еще на предыдущем заседании. Это позволит Николаю Лагуну, которому инкриминируют завладение более 0,5 млрд долларов НБУ и вывод почти 150 млн долларов вкладчиков Дельта Банка в оффшоры, избежать какой-либо ответственности и не возвращать эти средства.

https://ukranews.com/news/962666-eks-vl ... iardov-smi
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 22:42

Какой-то вы неблагодарный человек… все вам мало

  diplomnet написав:Бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка Николай Лагун является автором крупнейшего банкротства в украинском банковском секторе. Долг перед государством и вкладчиками достигает сотни миллионов долларов, из которых по меньшей мере 6 млрд этот банкир пытается "списать" через процедуру банкротства. Но и по уголовным делам Николай Лагун надеется выйти сухим из воды, о чем рассказали журналисты.

Об этом говорится в материале издания Апостроф.

Против банкира выдвинуты обвинения в особо тяжких преступлениях. Однако Лагун свободно гуляет по Европе, проживает в элитном районе Вены и уверен, что за совершенное отвечать ему не придется. Против него выдвинуты обвинения в растрате миллиардов гривен вкладчиков Дельта Банка и завладении денежными средствами, полученными от Национального банка Украины. Почти 9 лет следствия и, наконец, передача в суд 2 резонансных дел в отношении банкира-схематозника вернула вкладчикам банку надежду. Однако реальность оказалась иной.



Уже больше полугода уголовные дела в отношении Николая Лагуна никак не начнут рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева. Регулярные переносы слушаний, отсутствие подозреваемого в Украине и безосновательное затягивание рассмотрения дел адвокатами Лагуна – вот причины, которые не выглядят убедительно.

Кроме того, эксперты подозревают, что все эти дела могут закрыть еще на предыдущем заседании. Это позволит Николаю Лагуну, которому инкриминируют завладение более 0,5 млрд долларов НБУ и вывод почти 150 млн долларов вкладчиков Дельта Банка в оффшоры, избежать какой-либо ответственности и не возвращать эти средства.

https://ukranews.com/news/962666-eks-vl ... iardov-smi


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Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2023 15:45

Бывшего владельца "Дельта Банка" объявили в розыск

Такое решение принял Шевченковский районный суд г. Киева по уголовному делу, в котором Лагун выступает обвиняемым в выведении из банка 76,5 млн долл. США. https://www.unian.net/economics/finance ... 48638.html
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:20

Виплати 4 черга

Фонд гарантування з початку року виплатив ₴7,1 мільярда кредиторам банків, що ліквідуються
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