Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Сер 25 жов, 2023 22:39

Бывший владелец обанкротившегося Дельта Банка Николай Лагун является автором крупнейшего банкротства в украинском банковском секторе. Долг перед государством и вкладчиками достигает сотни миллионов долларов, из которых по меньшей мере 6 млрд этот банкир пытается "списать" через процедуру банкротства. Но и по уголовным делам Николай Лагун надеется выйти сухим из воды, о чем рассказали журналисты.Об этом говорится в материале издания Апостроф.Против банкира выдвинуты обвинения в особо тяжких преступлениях. Однако Лагун свободно гуляет по Европе, проживает в элитном районе Вены и уверен, что за совершенное отвечать ему не придется. Против него выдвинуты обвинения в растрате миллиардов гривен вкладчиков Дельта Банка и завладении денежными средствами, полученными от Национального банка Украины. Почти 9 лет следствия и, наконец, передача в суд 2 резонансных дел в отношении банкира-схематозника вернула вкладчикам банку надежду. Однако реальность оказалась иной.Уже больше полугода уголовные дела в отношении Николая Лагуна никак не начнут рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева. Регулярные переносы слушаний, отсутствие подозреваемого в Украине и безосновательное затягивание рассмотрения дел адвокатами Лагуна – вот причины, которые не выглядят убедительно.Кроме того, эксперты подозревают, что все эти дела могут закрыть еще на предыдущем заседании. Это позволит Николаю Лагуну, которому инкриминируют завладение более 0,5 млрд долларов НБУ и вывод почти 150 млн долларов вкладчиков Дельта Банка в оффшоры, избежать какой-либо ответственности и не возвращать эти средства.