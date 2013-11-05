Богуслав БАНКРОТ

то есть, по факту, очередная декларация о как-бы намерениях
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:46
то есть, по факту, очередная декларация о как-бы намерениях
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:20
Выплаты по карточным счетам
Две недели назад звонил в ФГВ, сказали перезвоните через две недели, к тому моменту выплаты должны начаться. Сегодня позвонил, говорят выплат нет и неизвестно когда будут...
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