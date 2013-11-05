Богуслав БАНКРОТ

то есть, по факту, очередная декларация о как-бы намерениях
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:46
то есть, по факту, очередная декларация о как-бы намерениях
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:20
Выплаты по карточным счетам
Две недели назад звонил в ФГВ, сказали перезвоните через две недели, к тому моменту выплаты должны начаться. Сегодня позвонил, говорят выплат нет и неизвестно когда будут...
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:18
звонил сегодня в Фонд, ждут утверждения реестра. по срокам не могут ничего сказать
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:14
Вкладник-21
Фонд гарантування розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «БАНК БОГУСЛАВ» за картковими рахунками
З 04 червня 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) здійснює відшкодування коштів вкладникам АТ «БАНК БОГУСЛАВ» за договорами банківського рахунку (карткові рахунки).
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Вкладник-21 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|