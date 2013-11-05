В Альфе уже есть реестры.
На горячке сообщают сумму к выплате.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24
В Альфе уже есть реестры.
На горячке сообщают сумму к выплате.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:32
Re: Богуслав БАНКРОТ
Сколько времени мурыжили бандюганы из фонда грабування?
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:41
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:00
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:16
Фонд все выплатил
Забрал сегодня остаток по двум валютным картам. Остатки пересчитали по правильному курсу (на 06.11.2017), а не как при выплате депозитов (на 03.11.2017). Кроме того, по двум депозитам тоже доплатили суммы, на которые обсчитали при выплате в декабре.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24
Хорошо, что справедливость восторжествовала.
Но плохо, что мурыжили долго
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