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Альтернативные инвестиции.

Альтернативные инвестиции.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2014 12:34

На данный момент осталось 2700 акций.
uomo
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Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2015 16:29

uomo Скажите, по какому курсу Вы продаете акции при расчете гривной, у меня около 3 млн грн и я хочу купить акции
bobo
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2015 20:49

  bobo написав:uomo Скажите, по какому курсу Вы продаете акции при расчете гривной, у меня около 3 млн грн и я хочу купить акции


Раздайте эти 3 млн. гривен бедным. Они, может быть, за вас хоть один раз помолятся. Да и польза будет для людей, а не для этого клоуна - упыря uomo. Между прочим - вы первый, кто за долгие годы изъявил желание подарить деньги этому ур**.
вадик
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2015 23:14

  вадик написав:
  bobo написав:uomo Скажите, по какому курсу Вы продаете акции при расчете гривной, у меня около 3 млн грн и я хочу купить акции


Раздайте эти 3 млн. гривен бедным. Они, может быть, за вас хоть один раз помолятся. Да и польза будет для людей, а не для этого клоуна - упыря uomo. Между прочим - вы первый, кто за долгие годы изъявил желание подарить деньги этому ур**.


Может во Львове и помолятся, а у нас городе ещё и в лицо плюнут, когда отвернёшься. Типа скотина, что все 3 лимона не отдал сразу
"Пилите, Шура, пилите - они золотые"
demyurg
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Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2015 13:37

boboАкции можно купить только за доллары США.Дивиденды вы тоже будете получать в долларах на карту Приватбанка,которую вам вышлет компания сразу после покупки акций.Есть два варианта платежей за акции- 1.При помощи платежной системы Perfect Money 2.Банковский перевод Wire Transfer. Извините за запоздалый ответ.Давно не заходил на сайт.
uomo
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Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2015 13:43

Re: Альтернативные инвестиции.

Продолжается размещение акций проекта.
Бизнес: Деревообрабатывающий комбинат(Херсонская обл)
Количество акций: 3140
Стоимость одной акции: $ 250
Прибыль за месяц: $ 20
Инвестиционный период: 2 года
Дата начала проекта: 19/11/2014
Дивиденды зачисляются исключительно на анонимную дебетовую карту.
Дивиденды будут зачислятся каждые две недели по $10 на акцию.Один из украинских банков выступает гарантом этого проекта и заключает договор с инвестором при инвестировании 5000$+
На данный момент осталось 1881 акция
uomo
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:21

Re: Альтернативные инвестиции.

У Вас есть отзывы со стороны инвесторов которые приобрели "акции"?
Surferlox
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:44

  uomo написав:Продолжается размещение акций проекта.
Бизнес: Деревообрабатывающий комбинат(Херсонская обл)
Количество акций: 3140
Стоимость одной акции: $ 250
Прибыль за месяц: $ 20
Инвестиционный период: 2 года
Дата начала проекта: 19/11/2014
Дивиденды зачисляются исключительно на анонимную дебетовую карту.
Дивиденды будут зачислятся каждые две недели по $10 на акцию.Один из украинских банков выступает гарантом этого проекта и заключает договор с инвестором при инвестировании 5000$+
На данный момент осталось 1881 акция

Что значит "анонимная дебетовая карта"? Нет никаких анонимных карт, всё равно паспорт и код для открытия нужно, то что на ней не написана ваша фамилия не делает её анонимной.
FOR_ESTER
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 20:10

Ох, ну и откопал же кто-то "культурный слой" :-)

А, надо признать, "проект" был впечатляющий.
Если бы не скрутили в бараний рог Liberty Reserve в своё время, разогнался бы знатно.

Интересно вот, сколько денег похоронено в Liberty Reserve?
M-Audio
 
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