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- обмен опытом и инфой, Киев.

Просмотры квартир, мониторинг - обмен опытом и инфой, Киев.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 14:04

Ремонт
Зображення
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2017 16:01

viewtopic.php?p=4087415#p4087415
Добавлено: Вт 06 июн, 2017 11:02
Vlad442 писал(а):Думаю, что этой осенью цены в экономе взлетят на 10-15% при очень ограниченном предложении.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Попередження: 2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:34

viewtopic.php?p=4354388#p4354388
  Оранжевый-хит сезона написав:. 2016, 2017 устанавливали рекорды по вводу домов в эксплуатацию. Но тогда был и миграционный и естественный прирост населения. А теперь его нет. А Эврика это ПОХ но на Правом берегу. Вот и думай.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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  #<1 ... 76777879
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