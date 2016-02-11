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- обмен опытом и инфой, Киев.

Просмотры квартир, мониторинг - обмен опытом и инфой, Киев.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 14:04

Ремонт
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Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2017 16:01

viewtopic.php?p=4087415#p4087415
Добавлено: Вт 06 июн, 2017 11:02
Vlad442 писал(а):Думаю, что этой осенью цены в экономе взлетят на 10-15% при очень ограниченном предложении.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:34

viewtopic.php?p=4354388#p4354388
  Оранжевый-хит сезона написав:. 2016, 2017 устанавливали рекорды по вводу домов в эксплуатацию. Но тогда был и миграционный и естественный прирост населения. А теперь его нет. А Эврика это ПОХ но на Правом берегу. Вот и думай.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:23

Бюджет Киева 2018 http://kreschatic.kiev.ua/ua/5051/doc/1514992532.html
http://www.kreschatic.kiev.ua/files/bj2018.pdf

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сообщение Добавлено: Сб 28 апр, 2018 11:26
  Оранжевый-хит сезона написав:
  барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
МВА конечно не имею. ДМетАУ+Академия им.Яр.мудрого. И не на пятёрки.
Какое падение по цене аренды будет к выборам по условной 37метровой круше к примеру?
7, 6 или 5кгрн будет стоить она через полтора года с минимальным ремонтом?

5000 грн максимум
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 14:51

ЖК «Святопетровский»

Хочу поделиться опытом покупки квартиры в новостройке. Выбирал между Петровским кварталом и Святопетровский. В Петровском квартале поспрашивал жителей и многие жаловались на плесень.. решил не связываться и поехал в Святопетровский. В Свяпктровском от жителей ничего плохого не услышал, документы в ЖК в порядке, стройка идёт,цена невысокая. Расплатились наличкой, без ипотеки. Живем полтора года. Все хорошо.
azikoyusupov88
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:00

"Зарубка"
  Kangaro написав: Вс 06 май, 2018 14:30
Кстати, пока низкий курс я вложился в валютные Овгз по полной. Если евро просядет до 1.1-1.12 переложусь в евро Овгз. Когда курс выстрелит, продам и переложусь в грн овгз.
Но я думаю что курс начнёт рости стремительно уже во второй половине мая
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:18

  flashgingo написав:
  flashgingo написав:Для протокола. Купил сарайку на БВС. 2 этаж хруща состояние более чем полный убой, скажем нежилое состояние 30.8 м2. Обошлось 14.6к. Делаю ремонт дешевле не бывает по смете 3.7к(материалы+работа). Если на выходе в 20к вложусь с мебелью. думаю нормально должно быть. Решил поиграться в лендлорда.

Кстати сдал сарайку на прошлой неделе. На 3 месяца по 6к(можно было 6.5, но меня арендатор устроил, черножопые с ближайшего рынка предлагали даже 7.). Потом договорился с арендатором либо сдам ему же но +500, либо буду сдавать другим, если ему будет уже не актуально. По ремонту писал что в 20к не вложился, т.к. затеялся с остеклением балкона. Для протокола общий бюджет 21.4к +/- 200 баксов.

Спасибо за практический пример в матчасть.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:37

Re: Просмотры квартир, мониторинг - обмен опытом и инфой, К

в среднем стоимость аренды в Киеве в центре около 10к, это нормальные цены для столицы
fefelova
 
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