Просмотры квартир, мониторинг - обмен опытом и инфой, Киев.
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всем доброго времени суток! Хочу предложить наш новый комплекс бизнес-класса.
ЖК Utlandia.
Комплекс расположен в тихом месте центра Ирпеня. Терраса в каждой квартире. Закрытый от посторонних и машин охраняемый двор. Лифт в подземный паркинг. Отдельная, огороженная детская площадка. Всего 161 квартира на 50 сотках.
Более подробно могу рассказать по телефону. 096 969 9609 Мариан
sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35! Тему можно закрвыдать, не благодарите!
в молоко
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))