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Просмотры квартир, мониторинг
- обмен опытом и инфой, Киев.

Просмотры квартир, мониторинг - обмен опытом и инфой, Киев.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:36

ЖК "Ютландия", Ирпень, ул. Чехова, 1а

Всем доброго времени суток!
Хочу предложить наш новый комплекс бизнес-класса.

ЖК Utlandia.

Комплекс расположен в тихом месте центра Ирпеня.
Терраса в каждой квартире.
Закрытый от посторонних и машин охраняемый двор.
Лифт в подземный паркинг.
Отдельная, огороженная детская площадка.
Всего 161 квартира на 50 сотках.

Более подробно могу рассказать по телефону.
096 969 9609
Мариан




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MarianNC
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:59

  zahar_ написав: viewtopic.php?p=4399413#p4399413
Добавлено: Вт 03 июл, 2018 11:56
  sinus написав:В сентябре гривна будет около 30,недвижимость пойдет вниз очень стремительно,когда в декабре будет 35!
Тему можно закрвыдать, не благодарите!

в молоко
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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