Заява про арешт - це щоб збити з пантелику.
"экс-банкир Рейнис Тумовс на свободе"
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sergdavidov12 Можете перевірити на
Не знаете - не пишите.
Все в аэропорт Борисполь - встречать Рейниса. А то отпустят как Гуту и ищи его потом свищи опять.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 10 лют, 2019 12:32
экс-банкир Рейнис Тумовс на свободе
airmax78 "Не знаете - не пишите."
Заява про арешт - це щоб збити з пантелику.
"экс-банкир Рейнис Тумовс на свободе"
===
sergdavidov12 Можете перевірити на
Не знаете - не пишите.
Все в аэропорт Борисполь - встречать Рейниса. А то отпустят как Гуту и ищи его потом свищи опять.
Додано: Нед 10 лют, 2019 13:59
Re: Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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