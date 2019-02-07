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банк CityCommerce БАНКРОТ

Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 2660266126622663

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ 2.6 5 426
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
177
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
44
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
74
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
79
Всього голосів : 426
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 12:32

экс-банкир Рейнис Тумовс на свободе

airmax78 "Не знаете - не пишите."
Заява про арешт - це щоб збити з пантелику.
"экс-банкир Рейнис Тумовс на свободе" https://www.kompromat.lv/item.php?docid=readn&id=9134
===
sergdavidov12 Можете перевірити на https://www.interpol.int/notice/search/missing - що є неправдою, бо Тумовса і Грабовецького ніхто не оголошував в міжнародний розшук. Тобто і далі їх та інших винних в банкрутстві цього банку не будуть шукати, бо так діють за дорученням Авакова і Луценка.

Не знаете - не пишите. https://korrespondent.net/world/4033173 ... -v-ukrayne

Все в аэропорт Борисполь - встречать Рейниса. А то отпустят как Гуту и ищи его потом свищи опять.
b3254
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 13:59

Re: Городской коммерческий банк CityCommerce БАНКРОТ

  b3254 написав:Все в аэропорт Борисполь - встречать Рейниса.

Який номер рейсу і коли прибуває?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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