Shaman написав:

..............знову за рибу гроші. але витратимо час. така капітуляція - як ви бачите владу в Україні за цих умов? проросійські партії в Україні не оберуть, а проукраїнські не визнає Раша. як призначати владу в Україні? бачення Раші - при владі ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, а вибори вони малюють. тобто нав'язана окупантами колабораційна влада. як Віші у Франції. чи як ви бачите?що з українською мовою? факультатив? що з тими, хто воював? що з українською церквою, яку Раша взагалі не визнає - на окупованих територіях гадаю заборонені й ПЦУ, й УГКЦ. до речі, а яка ваша думка з цього приводу? чи РПЦ достатньо?що з історією ОУН-УПА? російсько-радянська трактовка? чи маємо право на власну?Раша нападає на країни Балтії - якою має бути реакція України?ви не розумієте ЛАД одного. в нас не буде фінського варіанту, бо його не допустить Раша. поточна ідеологія Раші - українців та української мови не існує, тотальна русифікація (але з вашої точки зору це не проблема). або знищення. помилку срср вони не повторять. про те, щоб без обіцянки окремої республіки може й срср не стався б взагалі - це інше питання.