пусть не случается так, чтобы пришлось пользоваться страховкой. какая бы выгодная альтернатива не была пусть все будут целы и здоровы)
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 30 жов, 2015 16:39
Додано: Чет 04 сер, 2016 14:00
Ждме выплаты по страховому случаю, на телефон звонки не отвечают, и решения об выплатх затягивают, не рекомндую страховать свои автомобили в СК "Страховой капитал"
Додано: Вів 29 сер, 2017 09:04
Осторожно! Не выплачивают деньги! Дозвониться можно только секретарю, который дает мобильный номер, с которого не отвечают и не перезванивают.
Додано: Сер 30 сер, 2017 15:30
Не надо Вам секретарей/дозвонов и прочего, только время теряете, экономического эффекта от этого никакого.
90 дней с даты заявы прошло, на 91й нет выплаты - не тратьте время - пишите Скаргу в Нацкомфинуслуг
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:44
Ліцензії вже не мають, багатьом не виплатили по зобов'язанням. В суд не з'явилися.
МТСБУ повідомило: Звертаємо увагу, що ПрАТ «СК «Страховий капітал» ще з 06 червня 2019 року втратило право укладати договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у зв’язку із анулюванням його ліцензії на здійснення цього виду страхування.
За вказаною адресою (бульвар Шевченка 33 Б) їх вже два чи три місяці нема, на сайті лише електронна адреса, навіть номерів телефонів нема.
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