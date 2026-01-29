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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 20 чер, 2026 20:54
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
краще було б спробувати врегулювати це питання. але маємо що маємо... поляки щось дуже невдало почали свої емоції...
Та нахіба? Ми ж потужна держава. Треба всім сусідам ультиматум
та зрозуміло, як гірше для України, ти будеш за це топити
це іранці полюбляють ультиматуми ставити, потір верещать - "нас за що?" або руські - цих це ще чекає
я вважаю що чим довше війна ізраїлю з іраном тим для нас краще. Це потужний полюбляє хамити всім підряд.
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