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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:32

ЛОБ

лишній раз перевірити наскільки відрізняється котування на екстремумах не помішає;
за платформи повністю погоджуюсь, від МТ треба тікати;
софт, як і датафід на біржі коштує грошей (треба підкопити для цього);
приставочка БАНК не значить, що там стопудово заробиш.
sonder
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:31

Вирішив утриматися від нових коментарів по металах ))

допоки Золото знову не виросте до $2.000 - а Срібло до $50
ну а Платина поки не додасть +$500
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:36

Відлік - ось це повідомлення :

Oil (WTI) hits $75 - highest since 2018 !
Gold demand in oil rich countries will be growing.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:23

BTC vs Gold

Час Х для покоління Z наближається :

https://i.imgur.com/PDpBCHV.jpg

для покоління, що не має належного світоглядного досвіду виживання в умовах затяжного ведмежого ринку для улюблених "активів", що надурняк впали на голову просто як подарунок

крипта - лайно на підошвах у золота.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:30

ЛОБ,добрый день.Как правильно купить золото/серебро в Украине?На что обратить внимание?Благодарю
Elen549
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:14

Elen549

просто заходьте до першого ж Банку, що торгує металами та купуйте усе що є в наявності

особливо не торгуючись та не вишукючи де кращий курс

у мене особисто склався позитивний досвід співпраці з Індустріалом, що на Повітрофлотському проспекті поближче до Солом'янської площі
ЛОБ
 
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  #<1 ... 325326327328
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