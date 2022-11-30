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Подвійна конвертація UAH-USD-UAH при оплаті UAH-UAH закордон
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 кві, 2022 08:59
dimazah30 написав: _hunter написав:
И именно за волшебным словом DCC я и отправил человека в поддержку его банка:
\\\ При чому тут мій банк?
Я плачу 3100грн і СМС отримую код для підтверження оплати 3100 грн, але потім мій банк ініціює конвертацію
в долари і з мене стягують 3100/курс Візи*курс банку.
Ответ на вопрос -- в следующем предложении в тексте...
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Додано: Сер 30 лис, 2022 03:24
такси взять и оплатить картой (и будет вам конвертация) хрень полная
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