І взагалі ситуація некоректно описана в цій статті. Істинна причина:
нефть перестала идти не из-за того, что российские компании в принципе отказались ее продавать, а потому что белорусские НПЗ отказались ее покупать по тем ценам, которые в условиях налогового маневра стали реальностью.
Підвищення ціни нафти пов'язане з "налоговим маневром" який виконує Росія, і який до Білорусі не має прямого відношення.
Це все "звенья одной цепи". Дивно що ви цього не розумієте. Путін почав реальну війну проти Білорусі. Лукашенко просто "средство" досягнення цілі. А ціль Путіна одна - залишитись при владі шляхом інтеграції з Білоруссю і створення "наддержавних" органів, які він і очолить.
дзякуй, что просветили а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею )))
maksimus silvestris написав:а то я 40 лет живу в Беларуси и ничога не разумею
Ну і скільки % у ВАс за путін прийди?
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Про надання російській мові статусу державної поруч з білоруською; «За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,7%. Про підтримку дій президента, спрямованих на економічну інтеграцію з Російською Федерацією; «За» проголосували 83,3% виборців, «проти» — 12,5%.