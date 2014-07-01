Беларусь
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 23 чер, 2020 12:15
Какие вклады сейчас более доходные - в национальной валюте или в иностранной https://infobank.by/infolinebigview/kto ... v-v-iyune/
диаграммы
Население традиционно ведет «бухучет» собственных доходов, денежных накоплений и учитывают финансовый эквивалент большинства материальных активов в долларовом эквиваленте. Поэтому выбор банковского депозита — в национальной или иностранной валюте – часто происходит с учетом его долларовой доходности и риска курсовых потерь.
maksimus silvestris
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Додано: Сер 24 чер, 2020 14:28
Хватит ли валюты в банковской системе Беларуси для выполнения всех обязательств?
валютный обзор банковской системы Беларуси
диаграммы
https://infobank.by/infolinebigview/xva ... zateljstv/
maksimus silvestris
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:33
Сколько кредитов берут люди в регионах Беларуси, и на какие нужды?
диаграммы
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:04
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