А хто сказав що це правда?
Середня зарплата 500$ в Білорусії?
Істинні білоруси будуть тільки сміятись з цього.
Брест: Середня зарплата в Брестській області - 1009 рублей = 422$ https://belmeta.com/vacansii?l=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&sf=200&st=1000
- зарплата до 1000 рублей(420$) -
2365 вакансій https://belmeta.com/vacansii?l=%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82&sf=1000
- зарплата вище 1000 рублей(420$) -
701 вакансія Вінниця: Середня зарплата в Вінницькій області - 9516 грн. = 360$ https://www.work.ua/jobs-vinnytsya/?advs=1&salaryfrom=2&salaryto=5
- зарплата до 10000 грн.(377$) -
400 вакансій https://www.work.ua/jobs-vinnytsya/?advs=1&salaryfrom=5
зарплата вище 10000 грн.(377$) -
383 вакансії
Переважна більшість білоруських вакансій нижче від "офіційної середньої". В Україні 50/50.
Для прикладу
Рязань: Середня зарплата в Рязанській області - 31731 рублей = 450$ https://hh.ru/search/vacancy?area=77&clusters=true&enable_snippets=true&no_magic=true&only_with_salary=true&salary=50000&from=cluster_compensation&showClusters=true
Зарплата вище 50000(712$) -
1034
вакансій. Всього(з вказаною зарплатою) -
2272
вакансій. Правда там майже усі зарплати мають "вилку". І вакансії типу "от 40000" попадають в "зарплата вище 50000", хоч зрозуміло що "от 40000" - це в 90% випадків зарплата саме 40000.
Але в будь-якому разі в Росії реально високі зарплати у порівнянні з Україною/Білоруссю.