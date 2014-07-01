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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 14 лип, 2020 08:16
Какой курс доллара нужен белорусским вкладчикам?https://infobank.by/infolinebigview/kak ... ladchikam/
диаграммы
Какие же вклады — в национальной или в иностранной валюте — более выгодны в этом году, и какой итоговый, в конце июля, курс доллара станет точкой безубыточности депозитов?
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maksimus silvestris
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