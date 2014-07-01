Беларусь
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:02
Население становится главным скупщиком валюты в Беларуси
диаграммы
https://infobank.by/infolinebigview/nas ... v-prognoz/ если по валовым суммам проданной и купленной валюте главенствующий — сектор субъектов хозяйствования резидентов, то по чистой покупке, когда объем спроса на иностранную валюту превышает ее предложение, на первое место уже выходит население, становясь главным скупщиком валюты в стране.
maksimus silvestris
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 10:11
Это о чем говорит?
Что у населения есть деньги на скупку валюты.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии. Геть от Москвы! Остаточный прощавай
:idea:
Lion+
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 14:01
Lion+ написав:
Это о чем говорит?
Что у населения есть деньги на скупку валюты.
Он о своем, "о женском".
В Білорусії такі цікаві події, а він постить одне і те ж постійно.
andrijk777
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Додано: Пон 28 вер, 2020 19:44
andrijk777 написав:
Що ж браття-білоруси, вітаю Вас з новообраним президентом!!!
Щастя і процвітання Вам наступні 5 років!
cупостат пу з ним не захоче ще 5 років мучитись ..буде заміщати Бацьку своїм висуванцем.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 28 вер, 2020 19:48
Квесторе_поверніться написав: andrijk777 написав:
Що ж браття-білоруси, вітаю Вас з новообраним президентом!!!
Щастя і процвітання Вам наступні 5 років!
cупостат пу з ним не захоче ще 5 років мучитись ..буде заміщати Бацьку своїм висуванцем.
Ну да. И та же блогерша уже обращалась в прямом эфире за помощью к пуйлуше.
Посадят куклу из кремля, как у нас ахметка и мертвечук клована посадили.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Пон 28 вер, 2020 19:49
Квесторе_поверніться написав: andrijk777 написав:
Що ж браття-білоруси, вітаю Вас з новообраним президентом!!!
Щастя і процвітання Вам наступні 5 років!
cупостат пу з ним не захоче ще 5 років мучитись ..буде заміщати Бацьку своїм висуванцем.
А чого до сих пір не замінив? Легко сказати "замінити".
andrijk777
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Додано: Пон 28 вер, 2020 20:11
swan forever написав: Квесторе_поверніться написав: andrijk777 написав:
Що ж браття-білоруси, вітаю Вас з новообраним президентом!!!
Щастя і процвітання Вам наступні 5 років!
cупостат пу з ним не захоче ще 5 років мучитись ..буде заміщати Бацьку своїм висуванцем.
Ну да. И та же блогерша уже обращалась в прямом эфире за помощью к пуйлуше.
Посадят куклу из кремля, как у нас ахметка и мертвечук клована посадили.
І що, скільки "клован" просидів? 4 роки, неповних. А потім "прийшла хунта".
Це вам тут з дивану легко говорити. А Путін всі многоходовочки прораховує. Не все тут так просто.
andrijk777
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