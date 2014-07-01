Беларусь
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:10
Что происходит на рынке легковых авто Беларуси?
импорт. экспорт. продажи авто, средняя цена
https://infobank.by/infolineview/import ... -belarusi/
maksimus silvestris
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 17:25
экспорт услуг Беларуси, в том числе компьютерных https://infobank.by/infolineview/it-otr ... -belarusi/
сравнение с Украиной, Польшей
maksimus silvestris
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Додано: Пон 10 січ, 2022 17:50
Валютные резервы Беларуси – сколько их осталось?
ЗВР Белапуси: размер, структура, динамика
https://infobank.by/infolineview/itogi- ... -ostalosj/
диаграммы
даже с учётом полученных СДР от МВФ, падение ЗВР Беларуси за 2020-21 гг., на 10,3% – самое значительное в регионе, среди всех стран СНГ и Новой Европы.
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Додано: Вів 11 січ, 2022 17:46
Ситуация с государственным бюджетом Беларуси https://infobank.by/infolineview/rezko- ... o-deficit/ Последний – по итогам января-ноября 2021 года – пресс-релиз Министерства финансов по исполнению государственного бюджета Беларуси, показал резкое увеличение бюджетных расходов в ноябре, при намного меньшем росте доходов бюджета.Результатом чего стал очень сильный месячный дефицит бюджета в ноябре.
maksimus silvestris
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