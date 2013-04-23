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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:53

Re: Кредит Днiпро

  mike64 написав:а сколько стоит банк?

Ціна може бути в любий момент скоректована.
Це нам не розкажуть.
Ніколи не вірю тій цифірі що просочується у відкриті джерела.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:59

Re: Кредит Днiпро

Согласие это продукт при полном непротивлении сторон, но здесь еще посредники изнывают, свое просят.Поиздержались.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:22

Re: Кредит Днiпро

А карты кредит Днепра не подключаютс к gpay? Думал уже все можно подключить. Имею портмоне карточку. Хотел ребенку привязать к телефону. А тут болтик :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:02

  PUnder написав:А карты кредит Днепра не подключаютс к gpay? Думал уже все можно подключить. Имею портмоне карточку. Хотел ребенку привязать к телефону. А тут болтик :)

у них немає 3д захисту при оплаті в інтернеті, про гп мовчу).
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:10

КАжуть прощай Кредит-Дніпро...привіт Кредит-Харків.
Але Яків ще згоди не дав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:17

Квесторе_поверніться
Згоду занесли еще месяц назад.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:50

Квесторе_поверніться денег не занесли :)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:50

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
Згоду занесли еще месяц назад.

То тільки за півбанки...ще за пів слід донести.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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