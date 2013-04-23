omb
уже минус 12
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25
omb
уже минус 12
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:50
Re: Кредит Днiпро
+50грн !
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