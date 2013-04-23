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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25

omb
уже минус 12
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:50

Re: Кредит Днiпро

  ukrprom2014 написав:уже минус 12

ого! часом не операція термінація? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 8447
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