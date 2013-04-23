Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:51
darmet написав: бульбик написав:
Что ж в связи со сменой собственника ждём интересные акции для вкладчиков!
Ставки снизили до неприличия. Я на выход.
нижче найнижчого?
(укрсибас)
greenozon
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:08
greenozon написав: darmet написав: бульбик написав:
Что ж в связи со сменой собственника ждём интересные акции для вкладчиков!
Ставки снизили до неприличия. Я на выход.
нижче найнижчого?
(укрсибас)
Норм в усб,есть и такое в других,да и тут есть норм карта для свободного перемещения
никому не верю
sens
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:21
sens написав:
норм карта для свободного перемещения
Це шо за карта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:08
sens написав:
Норм в усб,есть и такое в других,да и
я брав до уваги % на накопичувальний - 2%
greenozon
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Додано: Нед 19 лип, 2020 15:53
greenozon написав: sens написав:
Норм в усб,есть и такое в других,да и
я брав до уваги % на накопичувальний - 2%
И шо там до уваги ? Скоро за электрику Ахмету будим помимо оплаты хвалебные оды причислять. Ставка для стабильного банка норм , тут насильно не держат,другой вопрос - нет кредиток , с лимитом и бишкеком это не по-свински
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:57
Пишут, что НБУ разрешил Ярославскому купить банк
https://minfin.com.ua/2020/07/31/49776337/
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0 Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:02
Прощай Кредит-Днпро...привіт Кредит-Харків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34253
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Подякував: 2 раз.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:10
Квесторе_поверніться написав:
Прощай Кредит-Днпро...привіт Кредит-Харків.
а що, тут є хоч якийсь зиск знов казати привіт ?
flysoulfly
Повідомлень: 131
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:14
flysoulfly написав: Квесторе_поверніться написав:
Прощай Кредит-Днпро...привіт Кредит-Харків.
а що, тут є хоч якийсь зиск знов казати привіт ?
Ща новый газда нарисует КБ 10% за коммуналку и сразу скажем прЮвет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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