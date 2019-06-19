А як і коли можна відкрити "всеКарта" для нових кліентів?
Є можливість онлайн замовлення?
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Додано: Чет 20 чер, 2019 15:17
Re: ПУМБ
А як і коли можна відкрити "всеКарта" для нових кліентів?
Є можливість онлайн замовлення?
Додано: Чет 20 чер, 2019 15:18
Re: ПУМБ
Чим грунтуєте таку дискримінацію...на яку цидулу посилаєтесь?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:04
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27
Описка: пишеться Всеможу не читається всеКарта.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:06
Наверное правильная ссылка такая
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:17
* Згідно з новими Тарифами, починаючи з 11 червня 2019 року банк здійснює переведення карткових рахунків Клієнтів (в т.ч. зарплатних), а також сервісів віддаленого доступу «SMS-банкінг» та Інтернет-банкінг «ПУМБ online» наданих до рахунку, на Пакет послуг
"всеКАРТА"
Додано: Чет 20 чер, 2019 17:28
Извините, ошибся, наплодили похожих названий)
Додано: Чет 20 чер, 2019 18:17
Re: ПУМБ
Исходя из данного примечания хотелось бы получить комментарий от представителя ПУМБа относительно таких моментов:
- Как будет осуществляться вышеуказанный перевод картсчетов клиентов на новый пакет услуг "всеКАРТА"?
- Будет ли это осуществляться по мере окончания действия уже выпущенных карт либо же к определенной дате будет осуществлен "насильный" перевод?
- Будет ли при этом обязателен физический перевыпуск карты в новом пакете?
- Будет ли при этом обязательно подписание каких либо бумажных документов?
- Как будет информироваться клиент о переводе в новый пакет?
Додано: Чет 20 чер, 2019 18:30
На цей рахунок кум казав що йому пропонували замість депокарти перевипустити всеКарту в добровільному режимі.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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