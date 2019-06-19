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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2265226622672268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:17

Re: ПУМБ

А як і коли можна відкрити "всеКарта" для нових кліентів?
Є можливість онлайн замовлення?
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:18

Re: ПУМБ

  PUMB написав:не можна мати пакет послуг "Депозитний" та "всеКарта", пакет "Депозитний" має бути переведений на всеКарту

Чим грунтуєте таку дискримінацію...на яку цидулу посилаєтесь?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:04

  slasva написав:А як і коли можна відкрити "всеКарта" для нових кліентів?
Є можливість онлайн замовлення?

https://retail.pumb.ua/ru/credit/can-all
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:27

  Bosstone написав:
  slasva написав:А як і коли можна відкрити "всеКарта" для нових кліентів?
Є можливість онлайн замовлення?

https://retail.pumb.ua/ru/credit/can-all

Описка: пишеться Всеможу не читається всеКарта. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:
  slasva написав:А як і коли можна відкрити "всеКарта" для нових кліентів?
Є можливість онлайн замовлення?

https://retail.pumb.ua/ru/credit/can-all

Описка: пишеться Всеможу не читається всеКарта. :)

Наверное правильная ссылка такая https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/vsekarta
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:17

  Квесторе_поверніться написав:
  PUMB написав:не можна мати пакет послуг "Депозитний" та "всеКарта", пакет "Депозитний" має бути переведений на всеКарту

Чим грунтуєте таку дискримінацію...на яку цидулу посилаєтесь?

Примітки до Розділу 2: стр. 16
* Згідно з новими Тарифами, починаючи з 11 червня 2019 року банк здійснює переведення карткових рахунків Клієнтів (в т.ч. зарплатних), а також сервісів віддаленого доступу «SMS-банкінг» та Інтернет-банкінг «ПУМБ online» наданих до рахунку, на Пакет послуг
"всеКАРТА"
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:28

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:https://retail.pumb.ua/ru/credit/can-all

Описка: пишеться Всеможу не читається всеКарта. :)

Наверное правильная ссылка такая https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/vsekarta

Извините, ошибся, наплодили похожих названий)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:17

Re: ПУМБ

  ramaz написав:Примітки до Розділу 2: стр. 16
* Згідно з новими Тарифами, починаючи з 11 червня 2019 року банк здійснює переведення карткових рахунків Клієнтів (в т.ч. зарплатних), а також сервісів віддаленого доступу «SMS-банкінг» та Інтернет-банкінг «ПУМБ online» наданих до рахунку, на Пакет послуг
"всеКАРТА"

Исходя из данного примечания хотелось бы получить комментарий от представителя ПУМБа относительно таких моментов:
- Как будет осуществляться вышеуказанный перевод картсчетов клиентов на новый пакет услуг "всеКАРТА"?
- Будет ли это осуществляться по мере окончания действия уже выпущенных карт либо же к определенной дате будет осуществлен "насильный" перевод?
- Будет ли при этом обязателен физический перевыпуск карты в новом пакете?
- Будет ли при этом обязательно подписание каких либо бумажных документов?
- Как будет информироваться клиент о переводе в новый пакет?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:30

  Flamingo написав:
  ramaz написав:Примітки до Розділу 2: стр. 16
* Згідно з новими Тарифами, починаючи з 11 червня 2019 року банк здійснює переведення карткових рахунків Клієнтів (в т.ч. зарплатних), а також сервісів віддаленого доступу «SMS-банкінг» та Інтернет-банкінг «ПУМБ online» наданих до рахунку, на Пакет послуг
"всеКАРТА"

Исходя из данного примечания хотелось бы получить комментарий от представителя ПУМБа относительно таких моментов:
- Как будет осуществляться вышеуказанный перевод картсчетов клиентов на новый пакет услуг "всеКАРТА"?
- Будет ли это осуществляться по мере окончания действия уже выпущенных карт либо же к определенной дате будет осуществлен "насильный" перевод?
- Будет ли при этом обязателен физический перевыпуск карты в новом пакете?
- Будет ли при этом обязательно подписание каких либо бумажных документов?
- Как будет информироваться клиент о переводе в новый пакет?

На цей рахунок кум казав що йому пропонували замість депокарти перевипустити всеКарту в добровільному режимі.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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