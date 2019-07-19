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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2293229422952296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:58

Re: ПУМБ

Поделюсь своими первыми впечатлениями.

Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...

В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г.
Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.
evgenkh
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