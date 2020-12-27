Ferlakur написав:То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?
Да, сразу же. И да, пришло смс, что карта уже в отделении. В "Рахунки та картки" нажимаете "Відкрити", ещё можно выбрать Visa/Mastercard, что Вам больше по душе.
Открыл, грн и юсд, но они в статусе "нова/випущена", номер полностью не виден, пишет, что надо активировать, а как?
Ferlakur написав:IBAN видно, и срок действия. А номер не полностью, и CVV доступен только после активации. Блин, лучше б пошел взял неименные, тепер ждать, а еще и праздники...
А что Вам мешает пополнить сейчас гривневую по IBAN и купить валюту? Зачем Вам номер и CVV?
Номер и CVV для других целей, а вообще действительно работает: деньги между картами ходят, и даже тянется приложением с чужих карт. Только валюту получить в кассе без пластика не получится, или с комиссией, так вроде?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 28 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
lincoln2 написав:как думаете , есть смысл закинуть сегодня на отопление ,например через Портмоне новой Все можу ,чтоб в этом месяце получить КБ ?
по одной из моих теорий - уже не успеете )) но я бы попробовал, что терять?
докладаю ... была оплачена э/энергия , через моб приложение - 25,12 по новой карте жены ..сегодня утром 28,12 , КБ в полном обьеме капнул ..а по моей всеможу ,все еще половины суммы нет , есть два неокешбеченых платежа через Портмоне 15 и 16,12 ...
Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать? Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.
duvr100 написав:Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать? Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.
Открываете сначала Всекарту по реферальной ссылке и потом Всеможу по ссылке от Ясно https://www.pumb.ua/yasno Карты в обслуживании бесплатные.
duvr100 написав:Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать? Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.
Відкривайте першою дебетну всеКартку за рефералкою (через Вібер), щоб отримати за це 100 грн, бо в іншому порядку цього зробити не вдасться, оскільки Ви вже будете клієнтом. На неї зможете у Вібері обрати категорії кешбеку. Після відкриття всеКарти можете відкрити кредитну всеМожу за посиланням https://www.pumb.ua/yasno, на яку будуть нараховувати 10% кешбеку за комуналку (але не більше 300 грн), а ще з неї можна буде безкоштовно зняти готівку, поки діє акція на це.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):