Вернули "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)" (ЄДРПОУ 09804119) в коммуналку.
Добавили (в ЄРЦ) оплату газа и его доставку.
Все старые шаблоны с ЄРЦ нерабочие.
PUMB
Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 13:43
Вернули "ЄРЦ МЕГАБАНК (м. Харків)" (ЄДРПОУ 09804119) в коммуналку.
Добавили (в ЄРЦ) оплату газа и его доставку.
Все старые шаблоны с ЄРЦ нерабочие.
PUMB
Спасибо.
Додано: Пон 27 гру, 2021 16:52
Re: ПУМБ
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:56
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