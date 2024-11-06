Обмен книгами, поиск книг

dima1976 я так полагаю тематика про экономику и финансы. Рекомендую многим, кто еще не читал, работы Роберта Кийосаки. Для старта очень хорошо меняет восприятие финансов и денежных потоков.
Для сведения, небольшая статья:
Величайшие финансисты мира
«Финансист — это ростовщик с фантазией». (Артур Пинеро)
Агентство финансовых новостей Bloomberg опубликовало своеобразный топ-лист выдающихся инвесторов. То есть тех, чьи вложения нацелены на долговременный рост стоимости акций, а не на прибыль от сиюминутных колебаний биржевых курсов. В перечне фигурируют всего шестеро, и критерии их отбора могут показаться субъективными. Но за каждым именем — особая стратегия рыночного поведения.
Первый в списке — менеджер одного из нью-йоркских хеджфондов и преподаватель Колумбийского университета (США) Бенджамин Грэхэм. Будь он сегодня жив, ему бы принадлежало решающее слово на конференциях по долгосрочному инвестированию. Он написал такие известные книги как «Анализ ценных бумаг» и «Интеллигентный инвестор». Это, по сути, Ветхий и Новый Завет для участников фондового рынка. Как-то он заметил, что ежедневно ему хочется сделать «что-нибудь глупое, что-нибудь творческое и что-нибудь великодушное». Говоря о важности выбора момента для проведения рыночных операций, он заметил, что ни один типичный инвестор не может считать, что способен быть прозорливее, чем бесчисленные спекулянты, которые преследуют ту же самую ускользающую цель. Бенджамин любил лыжи, теннис и танцы, мог переводить с португальского, греческого и латыни и был не лишен человеческих слабостей и страстей. Характерно, что умер он в компании своей любовницы-француженки. За Грэхэмом следует основатель фонда Pioneer (одного из самых первых и наиболее успешных паевых инвестиционных фондов) — Фил Каррет. В молодости, еще в Первую мировую войну, он был летчиком. Его страстью были солнечные затмения. Он дожил до 101 года, путешествуя вокруг света, чтобы наблюдать их. Будучи в столетнем возрасте, он был все еще вполне бодр и остроумен и рекомендовал окружающим никогда не покупать акции, если ожидалось удвоение их стоимости. Следующий — Джон Темплтон. Он уроженец Теннеси, живет на Багамах и является гражданином Великобритании. С 1950-х по 1980-е годы он руководил самыми успешными ПИФами в истории, включая Templeton Growth Fund. В 1939 году, когда нацисты захватывали Европу, он занял $10 тыс. и купил по 100 акций компаний, стоивших в тот кризисный момент меньше $1 каждая, на Нью-Йоркской и Американской фондовых биржах. Через 4 года цена этих акций выросла в четыре раза. А Джон Нефф, следующий в списке, за 30 лет управления фондами Vanguard Windsor и Gemini увеличил их активы на 5600%! В своей книге «Джон Нефф об инвестициях» он рассказал о некоторых своих секретах. Один из них — покупка акций, катастрофически дешевевших «на плохих новостях». Дэвид Дримен руководит компанией Dreman Value Management в Нью-Джерси. По совместительству он ведет инвестиционную колонку в журнале Forbes. Также он автор нескольких книг, например: «Противоположные инвестиционные стратегии или следующее поколение». Дэвид занимается исследовательской работой. Одно из его открытий говорит, что акции, растущие под действием фундаментальных факторов, лучше реагируют на неожиданное изменение доходности выпустивших их компаний («сюрпризы доходности»), чем акции, быстрый рост которых объясняется другими причинами. Они меньше теряют на плохих новостях и больше приобретают на хороших. Эта разница реакции имеет большое значение из-за распространенности подобных «сюрпризов». И замыкает список, конечно, Уоррен Баффет — «мудрец из Омахи». Он начинал как менеджер хеджфонда, а затем переключился на управление Berkshire Hathaway (производственное предприятие, превращенное им в страховую компанию с нестандартным инвестиционным портфелем). Баффет преумножал вложения своих инвесторов со скоростью 30% в год. Почитатели считают его лучшим инвестором современности, Будучи богатейшим человеком, он много лет жил в скромном доме в Омахе и лишь недавно приобрел шикарное жилище в Калифорнии. Он также сохранил приверженность к чизбургерам и кока-коле. Говоря о своих инвестициях в акции «Кока-Колы» он пошутил: «Это крайний случай вложения денег туда, где находятся твои уста». Таковы штрихи портретов выдающихся финансистов.
ТупУм , спасибо, и за рекомендацию, и за статью, неожиданные бонусы.
Очень хочу сфокусировать: вы хотите меняться книгами? Помогать искать книги? За рекомендацию еще спасибо, но если бы к ней приложить ссылки, где взять или искать, было бы еще лучше, исходя из названия топика. Лично мне ссылки на книги Кийосаки ни к чему, но другим могут пригодиться. У Вас есть ссылки?
От тех у кого действительно есть миллионный счет в банке:
1. "Правила для игры без правил", Кристина Комафорд-Линч. Девушка, сменившая за свою жизнь пару десятков сфер деятельности и заработавшая по меньшей мере 10,000,000 долларов, делится своим опытом и своими взглядами на жизнь, а также щедро раздаёт советы. 2. "Как продать что угодно кому угодно", Джо Жирард. Автор упомянут в книге Гиннеса как самый результативный в мире продавец автомобилей. Очень достойный учебник по продажам от одного из лучших в мире специалистов. 3. "Как стать богатым", Дж. Пол Гетти. К Гетти, носившему сперва титул "самого богатого американца", а затем и титул "самого богатого человека в мире". 4. "Думать и богатеть!", Джек Кенфилд. Автор ряда бестселлеров, входящих в книгу рекордов Гиннеса, учитель успеха и мультимиллионер, делится своим опытом и своими рекомендациями о том, как стать успешным человеком. 5. "Осмельтесь преуспеть", Джек Кенфилд, Марк Хансен. Делятся своими взглядами на то, как добиться успеха. 6. "Фактор Аладдина", Джек Кенфилд, Марк Хансен. Оба автора - мультимиллионеры. 7. "Мой сосед - миллионер", Томас Стэнли, Уильям Данко. Два американских учёных много лет исследовали образ жизни и привычки миллионеров в первом поколении - тех, кто сделал свои миллионы сам, а не унаследовал или выиграл в лотерею. И делятся своими находками в этой книге. 8. "Множественные источники дохода", Роберт Аллен. Миллионер и учитель миллионеров, гуру в сфере недвижимости и толковый специалист в сфере бизнеса и инвестиций вообще, даёт множество полезных рекомендаций. 9. "Миллионер за минуту", Роберт Аллен, Марк Хансен. 10. "Быстрые деньги в медленные времена", Роберт Аллен, Марк Хансен. Продолжение к предыдущей книге, сосредоточенное на быстрых способах заработать деньги. Полезного содержания в книге меньше, чем в предыдущей, много перепевов старого материала, но ряд полезных идей есть и читается легко. 11. "Расшифруйте код миллионера", Роберт Аллен, Марк Хансен. Толковый учебник по поиску идей для бизнеса и созданию команды. 12. "Записная книжка миллионера", Стивен Скотт. Парень, сделавший много миллионов на рекламе и продажах, делится своими рецептами успеха. Многие будут работать только для очень больших бюджетов - но многие пригодятся и малому, и среднему бизнесу. 13. "Теряя невинность. Автобиография", Ричард Бренсон.Мультимиллиардер, спортсмен, писатель, просто яркий и интересный человек. 14. "К черту все! Берись и делай!", Ричард Бренсон. Сильно сокращённая версия автобиографии. 15. "К черту все! Берись и делай! - 2", Ричард Бренсон. Дополненная версия сокращённой версии автобиографии 16. "Обнаженный бизнес", Ричард Бренсон. Рассказ о том, как автор создавал свои бизнесы, о его провалах и успехах. Не сомневаюсь, что версия обильно подслащённая и отредактированная, но всё равно весьма полезная. 17. "Как продать себя", Джо Жирард. И ещё одна книга того же автора. Правда, больше о карьере, чем о продажах. 18. "Чичваркин Е…гений", Максим Котин. Биография основателя "Евросети", записанная с его слов. Не вполне честная, как водится, но всё равно более чем заслуживающая внимания. 19. "Карьера менеджера", Ли Якокка. Легендарный менеджер американской автомобильной промышленности рассказывает о своей карьере у Форда и о том, как помогал вытаскивать из кризиса "Крайслер". 20. "Карьера менеджера. Послесловие", Ли Якокка. Книга написана в ответ на многочисленные вопросы читателей первой его книги.