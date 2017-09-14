RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15947159481594915950
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 23:21

Вчера я провожала своего друга туда, где сейчас самое страшное место Украины.
Два часа разговора, тишины, смеха и боли… и всё это — на русском языке, он очень давно там и у нас было всего два часа его командировки домой…
Я плакала на русском.
Мы говорили на русском.
И сегодня утром я написала ему «Доброе утро» — тоже на русском.
Связи до сих пор нет. И сердце разрывается — тоже на русском.
Знаете, что удивительно?
Человек, который каждый день смотрит в глаза опасности и смерти ни разу не сказал мне ни слова о языке.
Зато человек, который лежал дома на диване с пивом, решил спросить:
«Почему ты не говоришь державною?»
И вот тогда я поняла главное:
имеет право говорить о языке только тот, кто знает цену тишины после взрывов,
кто держит страну,
кто рискует собой.
Если бы мой друг сказал мне:
«Говори со мной на украинском» —
я бы сделала это мгновенно.
Из уважения. Из любви.
Но человек на диване — нет.
У меня есть друзья на Донецком направлении, на Запорожском, в Азове.
Мы общаемся на русском языке.
Ни один из них НИКОГДА не делал мне замечания.
Потому что те, кто защищают страну,
не делят украинцев по языку.
Они делят только на тех, кто помогает, тех, кто мешает и тех кто враги!
Я говорю на языке, на котором прожила жизнь.
На котором говорю с мамой, дочерью, друзьями.
На котором молюсь за тех, кто сейчас в окопах.
И да — я буду говорить так, как чувствую и живу!
Потому что язык — это не политика.
Это дом внутри человека.
Сейчас я переживаю только об одном:
чтобы мой друг вышел на связь и написал:
«Я жив. Со мной всё хорошо».
И я прочитаю это -
сердцем 💙💛🇺🇦🙏 на русском языке…
И ответит он мне на русском языке из самой Ж нашей страны!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Пиво, диван, украинский язык - заткнитесь, если вы не там, где мои любимые друзья!!!
P.S. пошла читать молитву о Диме на русском языке 🙏🙏🙏
https://www.facebook.com/fauna.hr
Можно посмотреть комментарии.
Между прочим, дальше её посты на чистій укра=нській мові.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37672
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 00:03

економіка РФ загинаєцця

економіка РФ загинаєцця
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41576
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 00:14

«Первоначальный мирный план из 28 пунктов, разработанный Соединенными Штатами, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия», при этом за последнюю неделю был достигнут «огромный прогресс», — написал Трамп во вторник в социальных сетях, имея в виду предложение, опубликованное на прошлой неделе и вызвавшее гнев украинцев и европейцев.

Трамп поручил спецпредставителю Стива Виткоффу встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а министру армии Дэну Дрисколлу, который встречался с россиянами в Абу-Даби, было приказано провести переговоры с украинцами.

«Я с нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но ТОЛЬКО когда соглашение о прекращении этой войны будет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или будет находиться на своей завершающей стадии», — добавил Трамп.
.......
Нежелание Трампа лично участвовать в переговорах в качестве посредника также может затруднить достижение соглашения, которое потребует от обеих сторон непростых уступок. Украинские официальные лица заявили о желании получить приглашение на встречу с Трампом, который во вторник вечером должен покинуть Вашингтон, чтобы провести День благодарения на своём курорте Мар-а-Лаго во Флориде.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/zelenskiy-says-peace-talks-with-us-continue-after-deal-report
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37672
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 00:17

  flyman написав:економіка РФ загинаєцця


ти тепер будеш з шаманом змагатися хто більший соросьонок ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 00:43

Интересная статья "На что обратить внимание в сырьевых товарах, поскольку США продвигают мирное соглашение с Украиной" - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/what-to-watch-in-commodities-as-us-pushes-ukraine-peace-deal. Там вкратце и о нефти, и дизеле, и зерне, и металлах, и газе, и с/х. Поэтому цитировать не получится, стоит посмотреть, кому интересно.

А вот это, возможно, на этой ветке интересно всем - "Виткофф обсуждает планы на Украине с ключевым помощником Путина: стенограмма" - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/witkoff-discusses-ukraine-plans-with-key-putin-aide-transcript.
И ещё - "Советники Путина обсуждают планы взаимодействия с Трампом: стенограмма" - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/putin-advisers-discuss-plans-for-dealing-with-trump-transcript - тлф разговор Ушакова и Дмитриева.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37672
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15947159481594915950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159981
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 356179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1048259
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10111)
25.11.2025 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.