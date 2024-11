Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Вів 17 лип, 2012 10:43 Обмен книгами, поиск книг Не нашел существующей темы, если она есть на форуме, дайте ссылку, пожалуйста.



Ищу следующие книги (в электронном виде, на английском):



Greed and Glory on Wall Street: The Fall of the House of Lehman [Ken Auletta]

Den of Thieves [James B. Stewart]



Всем заранее спасибо.



С ув.



PS идея имеет место быть, полагаю, что обмен книгами будет интересен многим.

Большое спасибо. Будем искать, как говорится в фильме:) Насчет ветки -- да, было бы интересно, у кого что есть и кто какие места знает.



Большое спасибо. Будем искать, как говорится в фильме:) Насчет ветки -- да, было бы интересно, у кого что есть и кто какие места знает. dima1976 Повідомлень: 122 З нами з: 14.06.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лип, 2012 11:32 dima1976 я так полагаю тематика про экономику и финансы. Рекомендую многим, кто еще не читал, работы Роберта Кийосаки. Для старта очень хорошо меняет восприятие финансов и денежных потоков.





Для сведения, небольшая статья:



Величайшие финансисты мира



«Финансист — это ростовщик с фантазией».

(Артур Пинеро)





Агентство финансовых новостей Bloomberg опубликовало своеобразный топ-лист выдающихся инвесторов. То есть тех, чьи вложения нацелены на долговременный рост стоимости акций, а не на прибыль от сиюминутных колебаний биржевых курсов. В перечне фигурируют всего шестеро, и критерии их отбора могут показаться субъективными. Но за каждым именем — особая стратегия рыночного поведения.



Первый в списке — менеджер одного из нью-йоркских хеджфондов и преподаватель Колумбийского университета (США) Бенджамин Грэхэм. Будь он сегодня жив, ему бы принадлежало решающее слово на конференциях по долгосрочному инвестированию.

Он написал такие известные книги как «Анализ ценных бумаг» и «Интеллигентный инвестор». Это, по сути, Ветхий и Новый Завет для участников фондового рынка. Как-то он заметил, что ежедневно ему хочется сделать «что-нибудь глупое, что-нибудь творческое и что-нибудь великодушное».

Говоря о важности выбора момента для проведения рыночных операций, он заметил, что ни один типичный инвестор не может считать, что способен быть прозорливее, чем бесчисленные спекулянты, которые преследуют ту же самую ускользающую цель.

Бенджамин любил лыжи, теннис и танцы, мог переводить с португальского, греческого и латыни и был не лишен человеческих слабостей и страстей. Характерно, что умер он в компании своей любовницы-француженки.

За Грэхэмом следует основатель фонда Pioneer (одного из самых первых и наиболее успешных паевых инвестиционных фондов) — Фил Каррет. В молодости, еще в Первую мировую войну, он был летчиком. Его страстью были солнечные затмения. Он дожил до 101 года, путешествуя вокруг света, чтобы наблюдать их. Будучи в столетнем возрасте, он был все еще вполне бодр и остроумен и рекомендовал окружающим никогда не покупать акции, если ожидалось удвоение их стоимости.

Следующий — Джон Темплтон. Он уроженец Теннеси, живет на Багамах и является гражданином Великобритании. С 1950-х по 1980-е годы он руководил самыми успешными ПИФами в истории, включая Templeton Growth Fund.

В 1939 году, когда нацисты захватывали Европу, он занял $10 тыс. и купил по 100 акций компаний, стоивших в тот кризисный момент меньше $1 каждая, на Нью-Йоркской и Американской фондовых биржах. Через 4 года цена этих акций выросла в четыре раза.

А Джон Нефф, следующий в списке, за 30 лет управления фондами Vanguard Windsor и Gemini увеличил их активы на 5600%! В своей книге «Джон Нефф об инвестициях» он рассказал о некоторых своих секретах. Один из них — покупка акций, катастрофически дешевевших «на плохих новостях».

Дэвид Дримен руководит компанией Dreman Value Management в Нью-Джерси. По совместительству он ведет инвестиционную колонку в журнале Forbes. Также он автор нескольких книг, например: «Противоположные инвестиционные стратегии или следующее поколение».

Дэвид занимается исследовательской работой. Одно из его открытий говорит, что акции, растущие под действием фундаментальных факторов, лучше реагируют на неожиданное изменение доходности выпустивших их компаний («сюрпризы доходности»), чем акции, быстрый рост которых объясняется другими причинами. Они меньше теряют на плохих новостях и больше приобретают на хороших. Эта разница реакции имеет большое значение из-за распространенности подобных «сюрпризов».

И замыкает список, конечно, Уоррен Баффет — «мудрец из Омахи». Он начинал как менеджер хеджфонда, а затем переключился на управление Berkshire Hathaway (производственное предприятие, превращенное им в страховую компанию с нестандартным инвестиционным портфелем).

Баффет преумножал вложения своих инвесторов со скоростью 30% в год. Почитатели считают его лучшим инвестором современности, Будучи богатейшим человеком, он много лет жил в скромном доме в Омахе и лишь недавно приобрел шикарное жилище в Калифорнии. Он также сохранил приверженность к чизбургерам и кока-коле.

Говоря о своих инвестициях в акции «Кока-Колы» он пошутил: «Это крайний случай вложения денег туда, где находятся твои уста».

Таковы штрихи портретов выдающихся финансистов.



Леон Даль ТупУм

Критикан Повідомлень: 4928 З нами з: 25.01.06 Подякував: 25 раз. Подякували: 451 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лип, 2012 12:49 ТупУм , спасибо, и за рекомендацию, и за статью, неожиданные бонусы.



Очень хочу сфокусировать: вы хотите меняться книгами? Помогать искать книги? За рекомендацию еще спасибо, но если бы к ней приложить ссылки, где взять или искать, было бы еще лучше, исходя из названия топика. Лично мне ссылки на книги Кийосаки ни к чему, но другим могут пригодиться. У Вас есть ссылки? dima1976 Повідомлень: 122 З нами з: 14.06.12 Подякував: 8 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 лип, 2012 13:23 dima1976 гугл никто не отменял =)



Вот ссылка на книги:

http://lomaster.com.ua/ebook/robert_kiyosaki/



Дальше гугл в помощь (когда-то хотел прочитать, но ...):



Тимоти Феррис. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе "от звонка до звонка", жить где угодно и богатеть.



Думай как миллионер. Т. Харв Экер (T. Harv Eker)



Как научиться зарабатывать больше. Увеличение вашего годового дохода на 20 процентов. (да, это не наш бизнес, где 100% годовых это убыточный проект )

Money, или Законы умножения денег.

гугл никто не отменял =)

Вот ссылка на книги:

http://lomaster.com.ua/ebook/robert_kiyosaki/

Дальше гугл в помощь (когда-то хотел прочитать, но ...):

Тимоти Феррис. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе "от звонка до звонка", жить где угодно и богатеть.

Думай как миллионер. Т. Харв Экер (T. Harv Eker)

Как научиться зарабатывать больше. Увеличение вашего годового дохода на 20 процентов. (да, это не наш бизнес, где 100% годовых это убыточный проект)

Money, или Законы умножения денег.

Бодо Шефер

Топ 20 книг о бизнесе

От тех у кого действительно есть миллионный счет в банке:



От тех у кого действительно есть миллионный счет в банке:



1. "Правила для игры без правил", Кристина Комафорд-Линч. Девушка, сменившая за свою жизнь пару десятков сфер деятельности и заработавшая по меньшей мере 10,000,000 долларов, делится своим опытом и своими взглядами на жизнь, а также щедро раздаёт советы.

2. "Как продать что угодно кому угодно", Джо Жирард. Автор упомянут в книге Гиннеса как самый результативный в мире продавец автомобилей. Очень достойный учебник по продажам от одного из лучших в мире специалистов.

3. "Как стать богатым", Дж. Пол Гетти. К Гетти, носившему сперва титул "самого богатого американца", а затем и титул "самого богатого человека в мире".

4. "Думать и богатеть!", Джек Кенфилд. Автор ряда бестселлеров, входящих в книгу рекордов Гиннеса, учитель успеха и мультимиллионер, делится своим опытом и своими рекомендациями о том, как стать успешным человеком.

5. "Осмельтесь преуспеть", Джек Кенфилд, Марк Хансен. Делятся своими взглядами на то, как добиться успеха.

6. "Фактор Аладдина", Джек Кенфилд, Марк Хансен. Оба автора - мультимиллионеры.

7. "Мой сосед - миллионер", Томас Стэнли, Уильям Данко. Два американских учёных много лет исследовали образ жизни и привычки миллионеров в первом поколении - тех, кто сделал свои миллионы сам, а не унаследовал или выиграл в лотерею. И делятся своими находками в этой книге.

8. "Множественные источники дохода", Роберт Аллен. Миллионер и учитель миллионеров, гуру в сфере недвижимости и толковый специалист в сфере бизнеса и инвестиций вообще, даёт множество полезных рекомендаций.

9. "Миллионер за минуту", Роберт Аллен, Марк Хансен.

10. "Быстрые деньги в медленные времена", Роберт Аллен, Марк Хансен. Продолжение к предыдущей книге, сосредоточенное на быстрых способах заработать деньги. Полезного содержания в книге меньше, чем в предыдущей, много перепевов старого материала, но ряд полезных идей есть и читается легко.

11. "Расшифруйте код миллионера", Роберт Аллен, Марк Хансен. Толковый учебник по поиску идей для бизнеса и созданию команды.

12. "Записная книжка миллионера", Стивен Скотт. Парень, сделавший много миллионов на рекламе и продажах, делится своими рецептами успеха. Многие будут работать только для очень больших бюджетов - но многие пригодятся и малому, и среднему бизнесу.

13. "Теряя невинность. Автобиография", Ричард Бренсон.Мультимиллиардер, спортсмен, писатель, просто яркий и интересный человек.

14. "К черту все! Берись и делай!", Ричард Бренсон. Сильно сокращённая версия автобиографии.

15. "К черту все! Берись и делай! - 2", Ричард Бренсон. Дополненная версия сокращённой версии автобиографии

16. "Обнаженный бизнес", Ричард Бренсон. Рассказ о том, как автор создавал свои бизнесы, о его провалах и успехах. Не сомневаюсь, что версия обильно подслащённая и отредактированная, но всё равно весьма полезная.

17. "Как продать себя", Джо Жирард. И ещё одна книга того же автора. Правда, больше о карьере, чем о продажах.

18. "Чичваркин Е…гений", Максим Котин. Биография основателя "Евросети", записанная с его слов. Не вполне честная, как водится, но всё равно более чем заслуживающая внимания.

Здравствуйте могу предложить обмен на мотивирующие и психологические книги

20. "Карьера менеджера. Послесловие", Ли Якокка. Книга написана в ответ на многочисленные вопросы читателей первой его книги. От тех у кого действительно есть миллионный счет в банке:1. "Правила для игры без правил", Кристина Комафорд-Линч. Девушка, сменившая за свою жизнь пару десятков сфер деятельности и заработавшая по меньшей мере 10,000,000 долларов, делится своим опытом и своими взглядами на жизнь, а также щедро раздаёт советы.2. "Как продать что угодно кому угодно", Джо Жирард. Автор упомянут в книге Гиннеса как самый результативный в мире продавец автомобилей. Очень достойный учебник по продажам от одного из лучших в мире специалистов.3. "Как стать богатым", Дж. Пол Гетти. К Гетти, носившему сперва титул "самого богатого американца", а затем и титул "самого богатого человека в мире".4. "Думать и богатеть!", Джек Кенфилд. Автор ряда бестселлеров, входящих в книгу рекордов Гиннеса, учитель успеха и мультимиллионер, делится своим опытом и своими рекомендациями о том, как стать успешным человеком.5. "Осмельтесь преуспеть", Джек Кенфилд, Марк Хансен. Делятся своими взглядами на то, как добиться успеха.6. "Фактор Аладдина", Джек Кенфилд, Марк Хансен. Оба автора - мультимиллионеры.7. "Мой сосед - миллионер", Томас Стэнли, Уильям Данко. Два американских учёных много лет исследовали образ жизни и привычки миллионеров в первом поколении - тех, кто сделал свои миллионы сам, а не унаследовал или выиграл в лотерею. И делятся своими находками в этой книге.8. "Множественные источники дохода", Роберт Аллен. Миллионер и учитель миллионеров, гуру в сфере недвижимости и толковый специалист в сфере бизнеса и инвестиций вообще, даёт множество полезных рекомендаций.9. "Миллионер за минуту", Роберт Аллен, Марк Хансен.10. "Быстрые деньги в медленные времена", Роберт Аллен, Марк Хансен. Продолжение к предыдущей книге, сосредоточенное на быстрых способах заработать деньги. Полезного содержания в книге меньше, чем в предыдущей, много перепевов старого материала, но ряд полезных идей есть и читается легко.11. "Расшифруйте код миллионера", Роберт Аллен, Марк Хансен. Толковый учебник по поиску идей для бизнеса и созданию команды.12. "Записная книжка миллионера", Стивен Скотт. Парень, сделавший много миллионов на рекламе и продажах, делится своими рецептами успеха. Многие будут работать только для очень больших бюджетов - но многие пригодятся и малому, и среднему бизнесу.13. "Теряя невинность. Автобиография", Ричард Бренсон.Мультимиллиардер, спортсмен, писатель, просто яркий и интересный человек.14. "К черту все! Берись и делай!", Ричард Бренсон. Сильно сокращённая версия автобиографии.15. "К черту все! Берись и делай! - 2", Ричард Бренсон. Дополненная версия сокращённой версии автобиографии16. "Обнаженный бизнес", Ричард Бренсон. Рассказ о том, как автор создавал свои бизнесы, о его провалах и успехах. Не сомневаюсь, что версия обильно подслащённая и отредактированная, но всё равно весьма полезная.17. "Как продать себя", Джо Жирард. И ещё одна книга того же автора. Правда, больше о карьере, чем о продажах.18. "Чичваркин Е…гений", Максим Котин. Биография основателя "Евросети", записанная с его слов. Не вполне честная, как водится, но всё равно более чем заслуживающая внимания.19. "Карьера менеджера", Ли Якокка. Легендарный менеджер американской автомобильной промышленности рассказывает о своей карьере у Форда и о том, как помогал вытаскивать из кризиса "Крайслер".20. "Карьера менеджера. Послесловие", Ли Якокка. Книга написана в ответ на многочисленные вопросы читателей первой его книги. Пчёлка Повідомлень: 1470 З нами з: 06.11.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 січ, 2022 17:29 dima1976 Здравствуйте могу предложить обмен на мотивирующие и психологические книги Finnik

де можна придбати книгу "не змушуй мене думати"?

хотите классный фильм про цейлонских макак?

хотите классный фильм про цейлонских макак?

https://www.youtube.com/watch?v=QWAABIxoAls

Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка

тему Відповісти

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

