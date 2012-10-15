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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Пон 20 кві, 2020 16:42
Додано: Пон 20 кві, 2020 17:21
19yuriy91
Это говорят не умные, а тупые люди! В этих вонючих, ничем не обеспеченных бумажках хранят деньги ВСЕ олигархи и бизнесмены ВСЕХ СТРАН мира Это Вам как-то пофиг с Вашими копейками, о обнулить ВСЕХ бизнесменов планеты НИКТО не даст. КОРОЛЯ ИГРАЕТ СВИТА! А в свите и Ротшильды и Гейтсы и тд...(см глобус ) Кстати из всех видов доллара, идеальный и самый вкусный вариант - БЕЗНАЛИЧНЫЙ ДОЛЛАР В АМЕРИКАНСКОМ БАНКЕ, именно он будет гарантироваться американским Правительством ВСЕГДА. Но это только для белых людей, смердам,увы, недоступно
ПыСы
А разговоры про "ненужность" доллара издревле разводят для загона аленей, когда приличные люди скупаются, и не нужно, чтобы аборигены суетились.....САМИМ НЕ ХВАТАЕТ!
Додано: Вів 21 кві, 2020 11:50
19yuriy91 Риск связан только с потерей времени в связи с процедурой взыскания предмета ипотеки и его реализации. А доходность если пересчитывать в годовые получается около 18%, что в 10 раз больше чем депозит в банке, и в два раза больше чем доходность за ОВГЗ.
Додано: Суб 20 січ, 2024 04:17
Re: Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?
Начался 2024 год. Нужно мнение форумчан, куда вкладывать деньги?
Недвига, депозиты или всё же пусть валюта лежит?
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