Це точно
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Суб 10 сер, 2024 20:27
Додано: Суб 10 сер, 2024 20:28
Додано: Суб 10 сер, 2024 20:30
Re: Куда вкладывать деньги?
Мені так
Додано: Суб 10 сер, 2024 23:38
підтертися тим договором позики.
Корочше, якщо хочете поміняти гроші на нікчемний договір позики, з яким потім бігати до поліції, судів і, в кращому випадку, через багато років - до виконавця, котрий не знайде а ні грошей, ні майна, ні самого "інвестора-боржника" - вперед! Але краще до психіатра. "Інвестор", що виманює гроші = шахрай!
В крайньому випадку можна під заставу + мінімум від 20-50% оціночної ціни (краще дорог. метали по ціні ломбарду, який тільки ви виберете), яку у вас не вирвуть з рук в прямому або переносному сенсі (навіть через суд, оскарживши договір або інші обставини), але треба бути материм лихварем, інакше і з цим ошукають.
Додано: Нед 11 сер, 2024 02:02
Re: Куда вкладывать деньги?
Все залежить від юриста, якщо хороший юрист то це діло кількох днів
Додано: Вів 26 лис, 2024 19:03
Andrey2512
на багатьох монетах не великий відсоток.
тіки на трешевих. Ціна самої монети впаде, і ті проценти не перекриють. Я так на вороні проепав
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