Хотел бы спросить совета, куда можно вложить 2000$?

2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.
vitaliiangel написав:2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.
Вроде тариф 5 грн в минуту + разблокировка Считал что за летний сезон самокат отбивается. только ездят на них подростки в такой манере, как будто ставят целью убить самокат, себя и прохожих одновременно.
vitaliiangel написав:2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.
Вроде тариф 5 грн в минуту + разблокировка Считал что за летний сезон самокат отбивается. только ездят на них подростки в такой манере, как будто ставят целью убить самокат, себя и прохожих одновременно.
при том что самокат моё основное хобби и за сезон я проезжаю 1-1,5 тыс км в аренду бы я их не сдавал. Основная аудитория - подростки, с родительской цепи уже сорвались, а в голове всё ещё ветер. Ездят создавая опасность для всех. первую очередь для детей и других самокатчиков. Вчера еду на самокате, вижу маму с коляской , остановился пропустить и тут из-за моей спины выскакивает арендный самокат (допускаю он маму мог и не видеть из за меня) и чудом с ней разминается. Иначе коляска бы кувыркалась со скоростью самоката. А им по приколу.
vitaliiangel написав:2куе? это юмор? купите 4 э.самоката и сдавайте в прокат почасово. Эта ниша пока свободна. У прокатных самокатов тариф поминутный. Кому нужен самокат на 1-2 часа там под 1000грн натикает, а вы сдавайте за 400 в час под залог+документа. Аудитория семьи с детьми в парках. За 400 грн ничего более интересного для детей от 10 лет там нет.
Вроде тариф 5 грн в минуту + разблокировка Считал что за летний сезон самокат отбивается. только ездят на них подростки в такой манере, как будто ставят целью убить самокат, себя и прохожих одновременно.