Хочу купити акції

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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Додано: Суб 30 гру, 2017 12:54
Она сейчас выдаётся автоматически все, в пределах лимита 50к белых доходов в год
Додано: Нед 28 чер, 2020 16:34
Купить можно через зарубежных брокеров
Не слушайте никого, особенно касательно "открыть свой бизнес". Если вы ранее не занимались этим не имеете опыта ведения, маркетинга, управления, то как раз-таки 100% прогорите. Лучший предприниматель в Украине и близко не подойдёт к уровню компетенции в самой посредственной иностранной компании. Намного разумнее отдать деньги в управление специалистам, а не прожечь все самому. Акции первоклассные компаний - выполняют данную функцию. Акции украинских компаний покупать также не нужно. Вся прибыль будет уничтожена инфляцией и девальвацией. Надёжность многих также вызывает сомнение. Рекомендую не торопиться, а взвешенной подойти к вопросу. Вот Первичная информация в статье для размышления на сайте
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:54
slusar_an почему бы не рассказать об этой возможности всем на форуме?
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