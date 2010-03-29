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Хочу купити акції

Хочу купити акції
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 21:22

Треба мати ліцензію НБУ
ihor18
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 12:54

Она сейчас выдаётся автоматически все, в пределах лимита 50к белых доходов в год
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:34

Купить можно через зарубежных брокеров

Не слушайте никого, особенно касательно "открыть свой бизнес". Если вы ранее не занимались этим не имеете опыта ведения, маркетинга, управления, то как раз-таки 100% прогорите. Лучший предприниматель в Украине и близко не подойдёт к уровню компетенции в самой посредственной иностранной компании. Намного разумнее отдать деньги в управление специалистам, а не прожечь все самому. Акции первоклассные компаний - выполняют данную функцию. Акции украинских компаний покупать также не нужно. Вся прибыль будет уничтожена инфляцией и девальвацией. Надёжность многих также вызывает сомнение. Рекомендую не торопиться, а взвешенной подойти к вопросу. Вот Первичная информация в статье для размышления на сайте https://illiakyselov.com/investicii/kak ... h-kompanij

Обращайтесь, на сайте есть мои контакты, по большей части вопросов готов дать Бесплатные консультации.
law_reserch
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:54

slusar_an почему бы не рассказать об этой возможности всем на форуме?
BìnhAutoDat
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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