Суб 08 лис, 2025 19:16

flyman

якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5

Це щось з того славетного періоду життя в оренді койкомісця і полички в холодильнику у лампової бабусі, яку необхідно було догодувати до смерті і отримати спадок?
Суб 08 лис, 2025 19:18

  flyman написав:
  UA написав:Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.

якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5

О - опыт
"кимната с холодыльныком и дочка хазяйки"

...но что то пошло не по плану и пришлось покупать полуподвалы в ЧС и сублимировать на филипинок)))
Суб 08 лис, 2025 19:56

Прохожий
но что то пошло не по плану и пришлось покупать полуподвалы в ЧС и сублимировать на филипинок)))


Бабка відмовилась категорично помирати. Як Флайман не піклувався.

«у бабушки пенсия хорошая.. бабушке не хватает, а мне хватает».
Нед 09 лис, 2025 00:11

  flyman написав:
  UA написав:
  Bolt написав:Цікаво,, кий рівень оренди був у 84 му році коли укладали безстрокову угоду. Невже настільки високим, що омкндодавці пішли на підписання безстрокової угоди. Так получається, що орендар теж мав настільки жорсткі санкції за розрив угоди, що теж не міг так просто виїхати Я ХЗ.

Рентабельность 1% це не пограно, враховуючи що все всередині + ремонти + внески на кап. ремонт строго будинку (подивіться на стан МОПів) робила бабуся.
Напевно на інших умовах орендаря було не заманити.

якщо пережити бабку, яка орендує, то можна буде зробити х5

Мені колись вже траплявся опис ситуації з тими квартирами (якщо я правильно зрозумів, про що йдеться). Там, здається, не тільки поточний орендатор має халяву за договором, а ще й його законні спадкоємці мають право на ті самі умови.
Нед 09 лис, 2025 06:43

Як дорожай на Кржн?
Є?
Де рили новобудовці з рекламою 25-поверхових недобудів на околицях столиці анархічної території?
Frant
